La trampa de los batidos de los presos del 'procés': podrían vivir años sin comer

Tomar batidos nutricionales no tiene nada de raro, pero sí llama la atención si quien lo hace está perfectamente sano y no es una persona de edad avanzada porque, en este caso, no es en absoluto necesario. Con este tipo de productos, cuyo nombre científico es suplementos nutricionales, aunque se conocen más como batidos, sobreviven en España al menos 4.000 personas, que sólo pueden alimentarse de estos compuestos.

Los suplementos están ahora más de actualidad que nunca, pero no porque se haya producido ningún avance científico al respecto, sino porque EL ESPAÑOL ha podido saber que los políticos catalanes presos que se declararon hace diez días en huelga de hambre, se alimentán de ellos a escondidas.

Según explica a este diario la dietista del área de Nutrición Hospitalaria de la Clínica Universidad de Navarra Patricia Yárnoz, sobrevivir con esta alimentación -que se denomina enteral- es "perfectamente posible durante años" y, de hecho, la única opción para muchos enfermos de cáncer, cardiacos o ancianos que sufren desnutrición.

Estos productos tienen en común un alto contenido en proteínas, ya que se sabe que es el nutriente más necesario para que la falta de alimentación no haga daño, excepto en los enfermos renales -para quien un exceso de proteínas no sería positivo-.

Pero no es el único componente de este producto de los que existen decenas de variedades -sólo una de las marcas principales, Meritene, tiene más de 100 opciones en el mercado-. Los batidos también tienen todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios para vivir.

La experta destaca que este tipo compuestos no tienen que ver con otra clase de batidos muy vendidos en las farmacias, los que se utilizan para adelgazar en la conocida dieta líquida, que usan algunos famosos para perder peso y que ha provocado serios problemas de salud a algunos de sus usuarios.

Eso sí, la dietista señala que lo normal es que las personas que se alimenten de suplementos nutricionales pierdan peso aunque se desharán, sobre todo, de la grasa. "Eso puede hacer que presenten los ojos hundidos, pero a nivel nutricional pueden estar mejor que antes", comenta.

Otras características de estos batidos es que se pueden adquirir sin receta, aunque muchos de ellos están financiados por la Seguridad Social y, para beneficiarse de ese descuento, sí que se tendría que contar con una receta de un especialista.

Se trata, eso sí, de productos caros. Aunque depende de la marca y el tipo, su precio podría rondar los entre cuatro y cinco euros por unidad de 200 mililitros. "Es fácil que se necesite consumir cuatro o cinco al día", destaca la experta.

El motivo de este elevado precio es, precisamente, su variada composición nutricional, que permite sobrevivir durante años a quienes sólo se alimentan de ellos. En España existe un registro, NADYA-SENPE- que desvela que algo más de 4.000 personas utilizaron este tipo de nutrición enteral en sus domicilios en 2015, últimos datos disponibles. "Son difíciles de generar", explica Yarnoz.

Entre las marcas más utilizadas en los hospitales españoles, la especialista destaca la ya citada Meritene, en especial su variedad Resource, Nutricia y Fresubín de Fresenius.