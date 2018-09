Los tres 'superzumos' nuevos de Mercadona: todo lo que tienes que saber antes de tomarlos

Son la última sensación de Mercadona. Los nuevos shots de la cadena de supermercados, unos zumos monodosis elaborados, entre otras cosas, con jengibre, aloe vera, y carbón activo, han irrumpido en las estanterías del gigante alimentario español como su último "gran éxito de ventas", según algunos diarios. Un producto comercializado bajo la marca Hacendado, que se vende en botecitos monodosis de 60 mililitros porque contienen "materias primas muy potentes", y que bajo los reclamos active, depure y detox insinúan que ayudan a activar, depurar y detoxificar nuestro organismo.

Los nuevos shots, que actualmente sólo se venden en algunas tiendas de Mercadona de la Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, han generado cierta controversia entre los especialistas en alimentación. La primera en alzar la voz a través de Twitter fue la dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles con motivo del zumo detox con carbón activado. "Estaría bien que leyeseis este artículo de Juan Revenga en El Comidista antes de lanzaros a vender productos que no van a tener el efecto que sugieren. ¿Desintoxicar? ¿De qué?", preguntaba a través de Twitter.

Estaría bien que leyeseis este artículo de @juan_revenga en @ElComidista antes de lanzaros a vender productos que no van a tener el supuesto efecto que sugieren (#desintoxicar? de qué?) https://t.co/cSyKZwoi1M. — Beatriz Robles (@beatrizcalidad) 14 de septiembre de 2018

Tal y como explica a EL ESPAÑOL Mario Sánchez, especialista en tecnología de los alimentos, divulgador y autor del blog Sefifood, el carbón activado es una sustancia que se utiliza desde hace tiempo con fines sanitarios. "Por ejemplo, se usa como antídoto cuando sufrimos un envenenamiento o intoxicación. Pero una intoxicación de verdad, no la idea que nos transmiten estos productos de que nos encontramos intoxicados y debemos remediarlo cuanto antes", explica el especialista.

En realidad, si acudimos a la etiqueta de este producto, podemos ver que contiene un 50,9% de zumo de manzana, un 40% de agua de coco y un 0,1% de carbón activado en polvo. Todo ello en un envase de escasos 60 mililitros. ¿Es posible que semejante cantidad de carbón activado tenga algún efecto en nuestro organismo? La respuesta está clara: no. "La cantidad de carbón activado que presentan estos productos es irrisoria en comparación con la que se utiliza en los hospitales para fines sanitarios", comenta el tecnólogo, que sostiene que consumir este producto no va a provocar "directamente" ningún problema de salud, "pero tampoco te va a hacer ningún bien".

Robles también considera que la dosis de carbón activado es insignificante como para que este producto tenga algún valor añadido. "Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, la dosis terapéutica inicial empleada en casos de intoxicación es de 50-100 gramos de carbón activado seguida de 12,5 gramos por hora o una dosis única de 25-100 gramos. Así que es difícil que tomar un chute de 0,06 gramos de carbón activado, que es la dosis que contiene cada envase de bebida de Mercadona, tenga ningún efecto. Ni adverso ni beneficioso", confirma la especialista a EL ESPAÑOL.

El 'shot' de aloe vera

El segundo de los tres nuevos superzumos que comercializa Mercadona ha sido bautizado como Depur Aloe Vera. Según su etiqueta, los extractos de esta planta, que se ha utilizado para remedios varios desde tiempos inmemoriales, están presentes en el 50% del producto. El resto es zumo de manzana (30%), puré de frambuesa (15%) y zumo de remolacha (5%).

El aloe vera es una planta que goza de muy buena fama en el imaginario popular. El National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos considera que su uso tópico "puede tener cierto efecto positivo en afecciones de la piel como sarpullidos", tal y como explica Robles. Sin embargo, este mismo organismo también ha mostrado sus dudas con respecto a la seguridad del uso oral del aloe. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) también emitió un informe advirtiendo sobre los efectos que podrían tener algunos compuestos que se derivan de la planta.

"Esto no quiere decir que consumir aloe vera por vía oral sea cancerígeno, pero la ingesta de extractos de esta planta (que contienen los compuestos en concentraciones elevadas) no es ni mucho menos inocua”, asegura Robles. "El aloe vera, además, ha sido erróneamente considerado un aliado para combatir el exceso de grasa y la pérdida de peso durante muchos años. Añadir además el término depur al inicio deja claras las intenciones del producto", comenta por su parte el tecnólogo Mario Sánchez.

También con jengibre

El último de los nuevos shots comercializados baja la marca Hacendado es el Active Ginger, una bebida que contiene un 70% de zumo de manzana, un 20% de zumo de jengibre y un 10% de zumo de limón. El jengibre es otra de esas plantas cuyas propiedades han sido elevadas a las alturas y que se ha utilizado toda la vida como condimento para multitud de platos. Hasta la fecha, tampoco existe un amplio consenso científico sobre sus presuntas bondades.

Los especialistas coinciden en que existen algunas evidencias que hablan de su eficacia a la hora de prevenir mareos y vómitos en algunos casos. Sin embargo, el National Center for Complementary and Integrative Health también señala que "puede presentar interacciones con tratamientos anticoagulantes, debe ser usado con precaución en personas que sufran cálculos y que se desconoce si es totalmente seguro en el embarazo", comenta Robles. "Eso sí, empleado como condimento no presenta problemas", remacha.

Llegados a este punto conviene recordar el sinsentido que se cierne alrededor del boom de los productos detox: batidos o zumos con vegetales, frutas y demás parafernalia como el carbón activo. "Nadie nos intoxica, por lo que no necesitamos desintoxicarnos. Para eso ya tenemos el hígado y los riñones, que se encargan de depurar nuestro organismo completamente gratis", afirma Sánchez, que confirma que los productos calificados como 'superalimentos' "no son más saludables ni tienen más propiedades beneficiosas de las que pueden tener las tradicionales y más modestas frutas, hortalizas o legumbres".

Además, tal y como recuerda Robles, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no permite hacer alegaciones en productos insinuando que depuran o purifican nuestro organismo pese a que ha sido reclamado por diferentes compañías en distintas ocasiones. "A través del medio nos llegan numerosos compuestos que, si se acumulasen en nuestro cuerpo, podrían ser perjudiciales. Por suerte tenemos mecanismos específicamente diseñados para metabolizarlos (principalmente en el hígado) y eliminarlos eficazmente por medio de la piel, pulmones, intestino y riñones", finaliza la experta.