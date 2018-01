Alerta, enfermos de gripe: vuestro riesgo de infarto se multiplica por seis

La gripe está golpeando con fuerza en España, como corresponde a esta época del año. Pero el malestar, la fiebre y el cansancio asociados a esta enfermedad no son sus únicas secuelas, a tenor de un estudio publicado este miércoles en la última edición de The New England Journal of Medicine, que asocia el diagnóstico de esta infección con seis veces más riesgo de sufrir un infarto de miocardio en los siete días siguientes.

Este accidente cardiovascular -cada año se producen más de 70.000 sólo en España- ya se sabía que podía ser desencadenado por una infección respiratoria aguda pero, hasta ahora, no se había podido culpar directamente a la gripe.

El equipo de investigadores del Instituto para la Evaluación Clínica de la Ciencia de Toronto (Canadá) decidió acabar con la incertidumbre y estudiar de forma concreta esa asociación. Y lo hizo observando el registro de casos confirmados de infección por influenza (el virus de la gripe) en laboratorio -cercad de 20.000, no todas las gripes son confirmadas en análisis- y comparándolos con los ingresos por infarto (332), teniendo en cuenta la diferencia de tiempo entre ambos eventos de salud.

La asociación resultó ser de hasta seis veces más riesgo y se limitaba sólo a los siete primeros días tras el diagnóstico. "Nuestros hallazgos son importantes porque una asociación entre la gripe y el infarto refuerza la importancia de la vacunación", indica el principal autor del estudio, Jeff Kwong.

Según el análisis de sus datos, no todas las personas afectadas por la gripe sufren el mismo aumento de riesgo de infarto. Así, este es mayor para los pacientes de más edad, lo que están infectados por el tipo B del virus -el mayoritario esta temporada- y para los que sufren este evento cardiovascular por primera vez.

"Nuestros hallazgos, en combinación con evidencia previa de que la vacuna de la gripe reduce eventos cardiovasculares y mortalidad, apoya que las guías internacionales incluyan una recomendación de la inmunización de la gripe a todas aquellas personas en riesgo de sufrir un infarto", añade el autor.

Asimismo, el experto pone de manifiesto una importante consecuencia práctica de este estudio: que una persona que tenga síntomas cardiacos busque rápidamente ayuda médica más aun si ha tenido gripe en la semana anterior.