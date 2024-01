"Soy cardiólogo y estos son los único 7 alimentos que no como jamás": habituales en España

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa más frecuente por la que las personas mueren en España: en 2022 fallecieron por enfermedades del sistema circulatorio más de 120.000 personas. Afortunadamente, muchos casos de estas enfermedades se pueden evitar con mejores hábitos de vida. Además de mantener lejos el tabaco y el alcohol, hacer ejercicio físico habitualmente y descansar, la alimentación es uno de los aspectos a través de los cuáles podemos prevenir estas enfermedades con más eficacia.

Solemos empezar a cuidar lo que comemos cuando ya nos han detectado una hipertensión o unos niveles altos de colesterol, pero, en realidad, deberíamos empezar antes. Incluir en nuestra dieta suficientes legumbres, pescados, frutos secos y verduras o cocinar con aceite de oliva son algunos de los consejos de los expertos que más se repiten. Sin embargo, es posible que en tu día a día estén presentes algunos alimentos que no te hacen ningún bien y que los propios cardiólogos evitan por completo en su dieta.

En este sentido, Deepak Bhatt, que es cardiólogo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, ha compartido para el diario británico Daily Mail una lista de los siete alimentos que prefiere mantener alejados. Si bien alguno de los alimentos que señala este médico en el artículo son enemigos conocidos de nuestro corazón, otros lo están dañando sin que nos demos cuenta. A continuación, los siete alimentos que este médico cardiólogo evita a toda costa para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El aceite de coco

No hace mucho tiempo, en la década de 2010, el aceite de coco fue ensalzado por sus propiedades saludables. Sin embargo, el doctor Bhatt apunta a que no es tan bueno como nos habían contado: contiene una alta proporción de ácidos grasos saturados. Es decir, puede aumentar el colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. "El coco puede tener beneficios para la salud, pero es como todo: a partir de cierto punto, demasiada grasa de coco tiene el efecto contrario y supone demasiadas calorías", apunta Bhatt.

El exceso de proteínas

Los productos del supermercado con un extra de proteínas están más de moda que nunca y esto se debe a que muchas personas quieren aumentar su masa muscular con ellos. Sin embargo, en las sociedades occidentales ya solemos tomar una cantidad de proteínas superior a la que necesitamos y el exceso puede sobrecargar al riñón. De todas formas, lo realmente malo para el corazón es que ir en búsqueda de la proteína puede empujarnos a comer más carnes con un perfil insano de grasas.

[El desayuno japonés para vivir más de 100 años que España ignora: 'limpia' las arterias y evita el infarto]

Las bebidas energéticas

Estos refrescos no cuentan con demasiados defensores: intervienen en el sueño y tienen una gran cantidad de azúcar. De hecho, estas bebidas pueden elevar demasiado el ritmo cardíaco e, incluso, producir arritmias. "Tienes que tener cuidado con las bebidas energéticas y los suplementos de este tipo porque pueden contener todo tipo de sustancias que pueden provocar arritmias, alteraciones del ritmo cardíaco u otros problemas de salud", advierte Bhatt.

La carne roja

"Lo peor para la salud cardiovascular es la carne roja", ha declarado Bhatt a Daily Mail. En concreto, este médico cita la carne procesada como especialmente peligrosa: contiene demasiadas calorías, grasas saturadas y sal. Por eso, apunta a que este tipo de productos cárnicos tienen la capacidad de elevar demasiado nuestro ritmo cardíaco y, encima, se ha observado que tiene un efecto muy negativo sobre la microbiota intestinal. La microbiota se ha relacionado en estudios con la salud cardiovascular.

El alcohol

Sobre esta sustancia se ha afirmado que, en cierta medida, puede ser bueno para el corazón, pero esto es falso. Bhatt explica que en ningún caso debemos pensar que si bebemos alcohol hacemos algo bueno por nuestro cuerpo y que no tiene ningún valor nutricional, sólo calorías vacías. El alcohol contrae los vasos sanguíneos y provoca que la tensión aumente y, por esta razón, también se ha relacionado con el riesgo de arritmias e, incluso, de fallo cardíaco en las peores situaciones.

La comida basura

Probablemente, uno de los alimentos prohibidos más evidentes. "La mayoría de la comida basura está hecha para que sea muy sabrosa y eso significa que lleva un montón de sal y un montón de azúcares", explica el cardiólogo. Tiene una cantidad elevadísima de calorías y también grasas insanas, pero además "a veces cuando el médico prescribe medicinas y parece que no funcionan no es por ellas, sino porque la persona lleva tanta sal en su sistema que los fármacos no pueden hacer su trabajo".

Los postres

Por supuesto, no podía faltar una de las más fuentes de azúcares libres de la dieta occidental, como son los postres. "Este tipo de carbohidratos simples como las harinas refinadas son en general alimentos que aumentan el riesgo de diabetes y obesidad, que son factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular", explica el médico. El exceso de azúcar puede provocar que el cuerpo almacene demasiada grasa y además nuestro cuerpo puede generar resistencias a la insulina.

Sigue los temas que te interesan