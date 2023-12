La innovadora dieta FAFO: adelgaza un kilo semanal comiendo de todo según el doctor Gómez y Blasco

La denominada dieta FAFO -Flexible and Friendly for the Overweight, 'flexible y amigable para el sobrepeso'- es menos conocida que otras tradicionales y de nuevo cuño, como la Dieta Mediterránea, la Atlántica, la cetogénica o el ayuno intermitente. Sin embargo, es muy recomendable, afirma el doctor Rafael Gómez y Blasco, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), en una entrevista con Europa Press.

Esta dieta consiste en "un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida", explica, que desde el punto de vista alimentario "se sustenta en alimentos similares a los que contempla la dieta mediterránea". El principal rasgo diferencial, sin embargo, es que se tiene en cuenta "la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia y las costumbres del paciente". Además, se valorarn sus "posibilidades económicas" para realizar "determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos".

Esta dieta se elabora con comidas normales, basadas en "los platos típicos regionales o que por costumbre forman parte de los hábitos diarios" del paciente. En este caso, explica el experto de SEEDO, "sólo es preciso ajustar ciertas cantidades en los alimentos y mantener unas pautas muy sencillas y abiertas para la preparación y cocción de los mismos". Los platos así elaborados resultan "muy agradables para el paladar".

Uno de los puntos fuertes de este tipo de abordaje, de probada eficacia para hacer frente a la obesidad según el experto, es que "supera algunas de las limitaciones y dificultades" que plantean otros regímenes "destinados a la pérdida de peso y la ganancia de salud de la persona con obesidad". Estos obstáculos se pueden evitar con la dieta FAFO "a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo".

Según defiende Gómez y Blasco, "estos cambios de hábitos son fáciles de llevar a cabo cuando se hacen guiado por manos expertas". Y "sin duda, cuando se realiza adecuadamente", permite a una persona adelgazar a un ritmo aproximado de "entre medio y un kilo a la semana".

Con todo, una de las "grandes aportaciones" que más resaltan los expertos en relación con la dieta FAFO es que, "de manera novedosa", puede ser seguida "por el resto de la familia, ajustando las cantidades y facilitando la realización de la misma". Otra de las ventajas que aporta este tipo de abordaje de la obesidad es que resulta asequible para poblaciones con pocos recursos.

En concreto, el doctor defiende su implantación en países latinoamericanos, donde el problema de la obesidad ha crecido de forma vertiginosa. "Comprender que los países con ingresos más bajos se enfrentan a niveles severos de malnutrición y que la principal causa directa de esta situación es el rápido aumento del sobrepeso, permite identificar factores críticos seleccionados y posibles opciones para abordarla".

"Conocer los planes y estrategias que están abordando otros países y sus previsibles resultados desde el punto de vista sanitario y económico facilita la elaboración de un plan de acción a corto, medio y largo plazo para detener el incremento de las tasas de obesidad en Latinoamérica y el Caribe", concluye Gómez y Blasco.

