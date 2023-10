Ordenan la retirada inmediata de estos tres famosos alimentos del supermercado en España

En el último mes se han comunicado tres alertas alimentarias en relación con tres productos del supermercado que ponían, en mayor o en menor medida, en riesgo a los consumidores. La más reciente fue emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) que avisó de la presencia de trazas de leche y soja, ingredientes que pertenecen a la lista de alérgenos, en unas galletas distribuidas por varios establecimientos de España.

Aunque para las personas que no tienen alergias alimentarias esta incidencia no supone ningún problema para su salud, si una persona sí tiene estas reacciones a dichos alimentos puede experimentar síntomas muy graves. Por esta razón, los alérgenos deben ser declarados en el etiquetado de estos productos alimentarios de manera obligatoria. Además, el producto afectado es un producto destinado a los más pequeños.

En concreto, son unas galletas de cacao de la marca Nickelodeon con los personajes de la serie infantil La patrulla canina estampados en su envase. La Aesan tuvo conocimiento de este nuevo incidente debido a una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

"El fabricante ha modificado la etiqueta y el producto mal etiquetado se está retirando del mercado, pero es posible que todavía se encuentren en el mercado o en manos de consumidores productos con la etiqueta antigua en la que no se menciona en español la presencia de trazas de leche y soja", explica la Aesan.

Productos problemáticos

La segunda alerta alimentaria también estaba relacionada con un dulce popular en España, en este caso se trata de la Caña rellena de cacao de la marca Dulcesol. La Aesan fue informada, esta vez por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana a través del Sciri, de que este producto también contaba con un alérgeno no declarado. Es decir, que la historia se repite ahora con este producto, contenía el mismo alérgeno no declarado.

"Aesan no descarta que el producto hubiera sido distribuido más allá de las comunidades en las que originalmente se realizó el reparto: Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia. La agencia insta a no tomar este producto en caso de no tolerar la leche, y aclara que es seguro para el resto de consumidores", resume este artículo de EL ESPAÑOL.

Por último, la última alerta fue emitida por FACUA-Consumidores en Acción que denunció que había recibido reportes de cinco estallidos de latas de tónica de la marca Freeway Pink de Lidl. El organismo, posteriormente, puso en conocimiento de estos supermercados de origen alemán, la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y la Aesan.

"Las latas fueron compradas en tres fechas distintas de julio, agosto y septiembre en un supermercado Lidl en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Tres de ellas estallaron de manera espontánea al sacarlas de la despensa, otra lo hizo en la bolsa de la compra y la última al intentar abrirla", apunta esta asociación.

