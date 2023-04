No, una copa de vino al día no hace que vivas más años: el estudio que derriba el mito

El vino tinto que elaboramos en España tiene muchas cualidades, pero todas ellas se deben a aspectos gastronómicos. Durante décadas, muchos médicos han recomendado una copa al día para el corazón e, incluso, afirmaban que tomar vino alarga la vida. Y no es que estos profesionales se lo inventaran, sino que algunos estudios científicos habían llegado a estas conclusiones. Ahora una investigación publicada en JAMA network open afirma que muchos de estos estudios tenían defectos y, por tanto, sus conclusiones no son correctas.

El mensaje de este estudio coincide con las advertencias que muchos expertos en salud dan desde hace años: el alcohol, incluso en pequeñas dosis, perjudica a la salud. El estudio es, en concreto, una revisión sistemática y un metaanálisis de 107 estudios de cohorte que han implicado a más de 4,8 millones de participantes y, además, la información del estudio comprende desde enero de 1980 hasta julio de 2021. Es decir, los científicos han llegado a reunir datos de un período de 40 años.

Los autores de este metaanálisis trabajaron con estudios observacionales que habían establecido una relación entre el consumo moderado de alcohol y un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. En ellos también se observaba que las personas que no bebían alcohol tenían un riesgo mayor de mortalidad que las anteriores. Por esta razón, llegaron a la conclusión de que beber un poco de alcohol todos los días tenía beneficios. Eso sí, los investigadores han señalado un error que cometen estos estudios.

Cambio de detalles

Las personas que hacían un consumo moderado de alcohol —aunque este se produjera a diario— solían tener muchos otros hábitos saludables que pueden explicar con más evidencia por qué tenían un menor riesgo de mortalidad. Las personas que no bebían nada de alcohol, por su parte, solían ser personas que habían tenido que dejar estas bebidas tras padecer alguna enfermedad. "Cuando comparas a este grupo que no está sano con otros que siguen bebiendo, parece que quien consume alcohol está más sano y tiene una menor mortalidad", explica Tim Stockwell, uno de los autores del estudio.

Los estudios con los que el equipo trabajaba no tenía en cuenta estas características y, por eso, los autores de la investigación publicada en JAMA los corrigieron. Al tener en cuenta estos datos, los supuestos beneficios del alcohol sobre la salud se redujeron de manera clara: "Existe un aumento significativo del riesgo de mortalidad por cualquier causa en las mujeres que bebían 25 gramos o más de alcohol al día y entre hombres que bebían 45 o más gramos de alcohol al día", advierten los autores en el estudio.

[El mito de la copa de vino diaria y la longevidad en España: los alimentos que sí ayudan a vivir más]

¿A cuántas cervezas o vinos equivalen estas cantidades de alcohol? Según este artículo de The New York Times, 25 gramos de alcohol equivale a dos tercios de cerveza o a dos copas de vino no muy llenas; 45 gramos de alcohol, por su parte, son tres cervezas o vinos del mismo tamaño. Ahora bien, que el riesgo aumente a partir de esa dosis no significa que sea seguro por debajo y, desde luego, "el consumo bajo de alcohol no fue asociado con la protección frente a la mortalidad por cualquier causa", sentencia la investigación.

Consecuencias de beber

Aunque el vino tinto cuenta con mejor fama en España que el resto de bebidas alcohólicas, los autores lo consideran una más. Esta idea procede del contenido que tiene el vino de resveratrol, una sustancia que ha sido asociada con efectos antiinflamatorios e, incluso, anticancerígenos. Ahora bien, los estudios sostienen que una copa de vino no tiene suficiente cantidad de esta sustancia, ni sus efectos son tan maravillosos, ni compensan el daño que produce el alcohol en el cuerpo, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL.

[El fin de la copa de vino diaria: por qué los beneficios no compensan los daños según la ciencia]

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sostienen que a largo plazo el consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, puede causar presión arterial alta, enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, enfermedades del hígado y del aparato digestivo, algunos tipos de cáncer, demencias, depresiones, adicción y ansiedad. Aparte de todo ello, el hecho de embriagarse aumenta el riesgo de sufrir violencia, accidentes de coche, intoxicaciones y relaciones sexuales de riesgo.

Sigue los temas que te interesan