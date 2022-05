La innovadora infusión que arrasa en Mercadona: Hacendado mejora su 'elixir' antioxidante

"Cada vez son más las investigaciones realizadas en todo el mundo que demuestran que el consumo de té puede mejorar la salud humana de muchas maneras". Con esta contundencia se expresaba recientemente Jeffrey Blumberg, catedrático de la Escuela Friedman de Ciencia y Política de la Nutrición de la Universidad Tufts (EEUU). Esta tradicional infusión herbal debería ser considerado como un factor promotor de la Salud Pública, argumentaban los investigadores reunidos en el simposio dedicado al té, por su capacidad para prevenir problemas neurodegenerativos y cardiovasculares, mejorar el sistema inmunitario y ayudar a reducir el riesgo de cáncer.

Lo que transforma al té en un verdadero 'elixir' son los flavonoides, elementos naturales con propiedades antioxidantes que combaten el estrés oxidativo que sufren con el tiempo nuestras células. Estos compuestos bioactivos ayudan a neutralizar los radicales libres que pueden dañar elementos del cuerpo, como el material genético y los lípidos, y contribuir a la aparición de enfermedades crónicas. También L-teanina, un aminoácido prácticamente exclusivo del té que aumenta la resistencia del cuerpo a las enfermedades. Tiene un efecto similar a la cafeína, mejorando los procesos cognitivos y protegiendo el cerebro frente a males como la demencia.

Este efecto beneficioso para las arterias se extiende a todo el sistema articulatorio, con importantes consecuencias para la longevidad y la mortalidad. En una extensa revisión sobre la salud cardiovascular y el té, la investigación demostró que cada taza de consumo diario de té se asociaba con una media de un 1,5% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa, un 4% menos de riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV), un 2% menos de riesgo de eventos de ECV y un 4% menos de riesgo de eventos de infarto.

No es tampoco infrecuente escuchar a personas afirmar que consumen té - y muy especialmente té verde- para "depurarse" o desintoxicarse. Aunque no hace milagros más allá de su capacidad diurética, y no hay ninguna necesidad de 'desintoxicar' el organismo a través de la dieta, sí se ha podido relacionar este té con la pérdida de peso. Se debe a uno de sus flavonoides particulares, la epigalocatequina galato (EGCG). Una investigación de la Universidad de Guadalajara reveló que consumir entre 100 y 460 miligramos de EGCG al día, complementada con cafeína, reduce grasa corporal y favorece la pérdida de peso.

El té verde es, de hecho, "el que goza de mayores propiedades terapéuticas", para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, según la Fundación Española del Corazón. Conscientes de la merecida popularidad de la infusión, las grandes superficies tratan de multiplicar y mejorar su oferta. Mercadona ya sorprendió hace un año presentando su té matcha. Se trata de una preparación tradicional japonesa del té verde con mayor potencial antioxidante que el habitual, aunque con un fuerte sabor que no se adapta a todos los gustos. Para ofrecer alternativas, la cadena presenta ahora su nueva receta de 'Té verde con limón Hacendado'.

La nueva mezcla consiste en lo siguiente: un 65% de hierba de té verde; un 20% de hierba limón, también conocida como lemongrass; un 6% de raíz de regaliz deshidratada, un pequeño aporte no solo de sabor, sino de efectos antimicrobianos y reguladores de la baja tensión arterial, por lo que se desaconseja a las personas que sufren hipertensión; un 5% de cáscara de limón; y finalmente, un aromatizante. Cada caja contiene 20 bolsitas de 40 gramos cada una. Recordemos, finalmente, que aunque estemos ante una bebida esencialmente saludable, se aconseja no sobrepasar los 300-400 miligramos diarios.

