Una de las falsas creencias más extendida es que en invierno hay que tomar muchos zumos de naranja porque la vitamina C previene gripes y catarros. Esta idea, que ha sido desmentida por la ciencia, aún persiste en el imaginario colectivo. Pero lo cierto es que ni la vitamina C ni ningún alimento, evita que nos contagiemos.

El origen de esta idea se lo debemos a Linus Pauling, Nobel de Química que hace 50 años publicó La vitamina C y el resfriado común, un libro en el que defiende que altas dosis de este compuesto podían prevenir el resfriado, la alergia y hasta la bronquitis. Pero la investigación científica ha desmontado estas ideas. La más robusta concluye que la vitamina C ni cura ni previene los resfriados.

Por lo tanto, no hay que pensar en el zumo de naranja como escudo frente a los resfriados. De hecho, no es aconsejable su consumo diario por la bomba de azúcar que supone para el cuerpo (mejor tomar la naranja entera). No obstante, aunque la vitamina C no tiene propiedades milagrosas para curar enfermedades, sí puede ayudar al buen funcionamiento del sistema inmune en el contexto de una dieta saludable.

Ahora bien, las naranjas no son el alimento que contienen más vitamina C como ya señalamos. Tienen una mayor cantidad, por ejemplo, el kiwi, o el brócoli.