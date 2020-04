Coronavirus: éste es el error habitual en el 'súper' que aumenta el riesgo de contagio

Desde que el Gobierno decretase el estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la actividad más emocionante que hemos realizado muchos españoles durante el confinamiento ha sido acudir al supermercado de la esquina. Sin embargo, la situación de emergencia sanitaria generada por la Covid-19 ha hecho que para llenar el carro de la compra tengamos que seguir una serie de pautas que hasta hace bien poco eran inimaginables, con el fin de evitar posibles contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad han repetido en multitud de ocasiones que las principales medidas de protección son mantener la distancia de seguridad, el lavado de manos, y evitar tocarse la cara. Pero la evolución del virus, cuya transmisión a través de personas asintomáticas ha sido constatada, ha propiciado que otros organismos como los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) también hayan recomendado el uso de mascarillas entre la población general al salir a la calle.

Las grandes cadenas de supermercados de nuestro país también han intensificado las medidas de seguridad. En la mayoría de locales se han instalado mamparas de protección y separación en las cajas, se han incrementado los procesos limpieza de las instalaciones, y se obliga a los clientes a desinfectarse las manos y utilizar guantes antes de realizar la compra. Sin embargo, de nada sirve enfundarse las manos en este trozo de plástico desechable si luego vamos a hacer un uso incorrecto de los mismos.

Así lo advertía Gemma del Caño, farmacéutica y especialista en seguridad alimentaria, en su cuenta de Twitter. "Para hacer un uso correcto de los guantes debemos saber que son para un momento puntual en una situación concreta: no se sale de casa con guantes, no se usa el móvil con guantes, no se toca la cara con guantes", escribe la experta en un tuit en el que muestra cuál es la forma correcta de quitárselos.

Para hacer un uso correcto de los guantes debemos saber que son para un momento puntual en una situación concreta:

- No se sale de casa con guantes

- No se usa el móvil con guantes

- No se toca la cara con guantes



Para quitarlos👇🏻 pic.twitter.com/fc9Gao5B3T — Gemma del Caño (@farmagemma) April 17, 2020

"No seáis insensatos. No tiene ningún sentido usar guantes y luego manipular cosas como un boli que toca mil superficies. Si usas los guantes para lo mismo que las manos desnudas y luego te tocas la cara, estás gastando recursos y contaminando. Total, pa’ nah’", explicaba Del Caño en otro mensaje en la red social.

Supervivencia del virus

La revista médica The New England Journal of Medicine publicó hace poco más de un mes un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos sobre la supervivencia del coronavirus en distintos materiales de uso cotidiano. Según este trabajo, el virus podría estar presente entre dos y tres días en materiales de plástico como las botellas de leche o los envases de fruta que adquirimos en el supermercado. De igual forma, también podría sobrevivir durante un periodo de tiempo de hasta 24 horas en cartulinas, y hasta cuatro horas en cobre.

Es decir, llevar guantes no servirá de nada si cuando acudimos al supermercado tocamos el carrito o la cesta de la compra, el mayor foco de contagio en estas superficies, según la escuela de salud pública de la Universidad de Harvard, y después acabamos tocándonos la cara. Si está contaminado, podríamos acabar también infectándonos a nosotros. De hecho, esta es la razón por la que precisamente muchas cadenas han colocado a algunos de sus trabajadores a desinfectar las empuñaduras de los carros o las asas de las cestas de la compra.

Los especialistas también advierten de que manosear los productos que nos vamos encontrando en las estanterías, tal y como hizo el secretario general del PP, Pablo Casado, en una visita a Cáritas, es también un error porque estaríamos aumentando el riesgo de contaminación. "El tema de los guantes parece que no entra. Es mejor no llevarlos y lavarse las manos lo más posible y solo tocar lo imprescindible y después lavarse", escribía en Twitter el médico de Atención Primaria y también divulgador Vicente Baos.

De la misma forma, también es absurdo salir de casa puesto de guantes, ya que se trata de un objeto que ha de utilizarse para un uso puntual, y ser desechado cuando acabamos la tarea en cuestión. Seguir todas estas recomendaciones permitirán reducir sobremanera la posibilidad de que acabemos infectándonos.