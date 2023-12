Llega un cambio de tiempo extraordinario a España: Aemet avisa a estas zonas por un fenómeno extremo

La semana que comienza se prevé estable, a excepción de algunas lluvias en el norte, y con temperaturas "extraordinarias" cercanas a los 25-28 grados según avanza Rubén Del Campo, portavoz de AEMET. Sin embargo, este ambiente primaveral anómalo para mediados de diciembre se verá pronto barrido por una masa de aire polar, que traerá de vuelta el ambiente invernal.



Este lunes se esperan lluvias en Galicia y en zonas próximas, con temperaturas en ascenso por el este y sur del país. Se alcanzarán los 20 grados en el Cantábrico y 25 grados en la costa mediterránea. Valencia capital podría llegar a 26 grados, Murcia a 27 grados, y puntualmente, en alguna localidad del sureste, no se descarta que los termómetros suban hasta los 28 a 30 grados.



"Valores extraordinarios para encontrarnos a mediados de diciembre", ha señalado el portavoz. Por el contrario, en las áreas donde predominen los bancos de nubes bajas y de niebla, las diurnas no subirán mucho. Con todo, no se espera un ambiente demasiado frío en general, porque la masa de aire que las provoca es húmeda y templada.

[España ya no se hiela de frío: los días gélidos se han reducido hasta un 40% desde 1960]

🧵Predicción para esta semana:

➡️ Temperaturas por encima de lo normal para la época.

➡️El fin de semana: se esperan heladas generalizadas en el interior norte peninsular; en las cuencas del Duero y Ebro las temperaturas máximas serán muy bajas debido a nieblas persistentes. pic.twitter.com/NbypS9pA01 — AEMET (@AEMET_Esp) December 11, 2023



A partir del martes, un frente avanzará por el noroeste peninsular dejando otra vez lluvia en Galicia, con fuertes precipitaciones en el oeste de la Comunidad. De forma más débil, en puntos de Castilla y León y el Cantábrico, las lluvias irán acompañadas de fuerte viento en Galicia, Comunidades Cantábricas y sistema Ibérico.



En el interior del país seguirán los bancos de niebla y las temperaturas bajarán en el noroeste, pero subirán todavía un poco más en puntos del sur y este de la península, donde se espera de nuevo un día muy cálido en el área mediterránea. Así, se podrán alcanzar los 25-27 grados en Málaga, Melilla o Murcia, y hasta entre 28-30 grados en localidades del sureste.



El miércoles aún podría caer alguna lluvia débil en el centro y este del país, entorno del País Vasco, norte de Navarra y algunos chubascos en el norte de Cataluña. Los vientos soplarán con fuerza y girarán al noroeste arrastrando una masa de aire más fría, que bajará la cota de nieve hasta los 1.000 metros.

Increible lo que está pasando: de un poderoso anticiclón en 500 hPa en el sur peninsular (11 dic.) a OTRO diferente y potente anticiclón con valores históricos en el norte (16 dic) para los próximos días.#Sequia

Mapas de 500 hPa de @PolarWx pic.twitter.com/AUIg1A8xIL — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) December 11, 2023

Las temperaturas descenderán este miércoles de forma general, con frío más acusado en el Cantábrico y sur. La caída de los valores diurnos será de entre 6 y 8 grados con respecto al día anterior, aunque en puntos del Mediterráneo se seguirán superando los 20 grados.



A partir del jueves, y durante la segunda mitad de la semana, se impondrán las altas presiones, de manera que predominará el tiempo estable y frío propio de la época del año. Las lluvias permanecerán acotadas al norte, aunque a medida que nos acerquemos al fin de semana se reducirán las posibilidades de lluvias en todo el país.



Finalmente, el portavoz advierte que durante el fin de semana predominarán las heladas nocturnas en amplias zonas del territorio, sobre todo en zonas del interior, debido a la inmersión de casi todo el país en una masa de aire más frío y de origen polar.

