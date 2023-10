"Esto es sólo el principio": la anomalía de calor de octubre es la más extrema de la historia en España

El 'Veranillo de San Miguel' de 2023 ya ha entrado en los registros como una auténtica deflagración. A las puertas del final de la racha de calor extremo por el regreso de las borrascas a España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que se trata de una situación "sin precedentes". Son más de diez días con un exceso de temperaturas de seis grados de media para el total de la Península. Sumando a Baleares y Canarias -donde se han suspendido las clases por el calor-, los meteorólogos hablan ya de la mayor anomalía registrada jamás.

"Nunca antes hemos registrado un episodio que se salga tanto de los valores de temperatura climatológicamente esperables y que se prolongue durante tantos días seguidos", advierte Pedro Oria Iriarte, delegado territorial de Aemet en Navarra, en un artículo que analiza los últimos datos. Para la Península Ibérica, "se han alcanzado casi los 10°C de anomalía en el caso de las temperaturas máximas desde prácticamente el pasado 28 de septiembre". Las anomalías nocturnas han sido más moderadas, influenciadas por las noches "que ya superan las 12 horas".

Según apunta Oria Iriarte, lo excepcional es la persistencia de las anomalías de forma generalizada en "un área muy grande, de cientos de miles de kilómetros cuadrados". Algunas regiones de España presentan una mayor variabilidad de temperaturas de forma natural: el interior, por ejemplo, no cuenta con el efecto "atemperador" de las masas de agua en la costa. Por el contrario, la vertiente Mediterránea es mucho más impredecible en cuanto a precipitaciones que la Cantábrica. Y los vientos añaden un factor de calentamiento local, como es el caso de los de "poniente sostenidos" en la Costa del Sol o los del sur en el País Vasco.

Sin embargo, que ningún punto del país haya escapado al exceso de temperaturas implica la llegada de "masas de aire de miles de kilómetros de extensión" que se mantienen estacionarias sobre Europa Occidental, un fenómeno que ya se presentó en verano e incluso primavera con los grandes bloqueos anticiclónicos como 'Caronte' y 'Nerón'. Por la magnitud de la anomalía, la extensión del territorio afectado y la persistencia en el tiempo, el episodio de este octubre ya se coloca en lo alto del podio como el "más extremo de todos". Desbanca así al que batió el récord justo el año pasado, registrado del 13 al 21 de junio de 2022.

Esto confirma la tendencia de veranos más largos que se extienden en detrimento de la primavera y el otoño, y de temperaturas anuales cada vez más cálidas: salvo sorpresas de última hora, este año destronará a 2022 y terminará como el más cálido de la historia. No solo en España: los picos de calor en las zonas polares, en el Atlántico Norte y en el hemisferio sur auguran récords mundiales. "Sabemos que lo que estamos observando en 2022 y 2023, en cuanto a la especial ocurrencia de estos fenómenos, no acaba aquí", advierte el especialista. "Es más, tenemos la seguridad total de que no ha hecho más que empezar".

"Entramos en otra fase"

"Ya no son solo 'anécdotas' y contar récords. Y esto es a lo que nos referimos los científicos con que el cambio climático ya empieza una segunda fase, una en la que los impactos empiezan a perturbar de forma negativa a la sociedad", advierte en su cuenta de X (Twitter) Juan Jesús González Alemán, investigador en ciclones, modelización atmosférica y cambio climático en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Ahora toca poner esfuerzos en la adaptación. Y mejor no entrar en la tercera fase..."

Esta tercera fase, explica el investigador, coincidiría con la superación de ciertos "tipping points" o puntos de equilibrio, a partir de los cuáles una pequeña variación tendría "una respuesta drástica e irreversible". En esta fase, ya no cabría esperar "el comportamiento de la circulación atmosférica y sistema climático (en global) al que estamos acostumbrados". Y la desaparición del hielo marino, que refleja el calor de vuelta a la atmósfera por el efecto albedo mientras evita que el agua acumule temperatura, nos estaría acercando a ese punto de no retorno.

"Las altísimas temperaturas que estamos registrando también tienen reflejo en la superficie de los océanos. El mes de octubre comenzó con una temperatura superficial media a nivel global de 20,9ºC, y sigue con una anomalía de casi +1ºC", advierte Marta Almarcha, meteoróloga de ElTiempo.es. "Un mar más cálido de lo normal es capaz de intensificar episodios de fuertes lluvias, pero también influye en el papel regulador del mar". Todos estos factores confluyen para prolongar la anomalía de calor durante lo que queda de mes, incluso aunque vuelva la lluvia.

"Solo hay que echar un vistazo a los datos para darnos cuenta de que nuestro planeta experimenta cada vez veranos más largos y cálidos", destacada por su parte Mar Gómez, también de ElTiempo.es. "Estamos siendo testigos de grandes cambios en nuestro país y las próximas décadas serán decisivas a la hora de mitigar estos efectos. El calentamiento continuará y será cada vez más probable enfrentarnos a situaciones de calor intenso y anómalo en otros momentos del año".

