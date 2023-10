Del calor extremo a las lluvias: Aemet da el peor aviso para el puente de octubre en estas zonas

El episodio de calor anómalo no remitirá hasta el puente de octubre, momento en el que la entrada de una borrasca traerá lluvias y descensos de las temperaturas. Sin embargo, esta racha ya ha superado las previsiones más pesimistas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que eran de sumar seis días de récords de máximas para la época consecutivos, algo "sin precedentes" desde 1950, fecha de comienzo de la línea histórica.

Ahora, Aemet avisa que, a causa de la a situación "extraordinaria" de altas temperaturas que está viviendo España, esos "seis récords de días cálidos consecutivos (del 28 de septiembre al 4 de octubre)" ya se han cumplido. "Pero es que, con los pronósticos actuales, podrían ser hasta ¡dieciséis días consecutivos!", añade en su cuenta de Twitter.

Así, este fin de semana habrá entre 10 y 15ºC por encima de lo normal en zonas del noroeste. Son temperaturas "propias de finales de agosto", recuerda Aemet, y "sin ser especialmente adversas", incrementan el riesgo de incendios y las condiciones de sequía.

Este viernes se podrían volver a superar los 36 a 38ºC en el Guadalquivir, y superarse los 34ºC en el Cantábrico. Solo en zonas costeras del Mediterráneo, los termómetros alcanzarán valores más acordes para la época, pero temperaturas también suaves.

"Ayer volvió a ser una jornada extremadamente cálida para la época en toda España: fue el 5 de octubre más cálido desde que hay registros, es decir, desde al menos 1950", explica Rubén del Campo, portavoz de Aemet. El jueves día 5 los registros diurnos en la península estuvieron entre 7 y 13ºC por encima de lo normal y fueron más propios de agosto.

Destacaron los 37º en puntos del valle del Guadalquivir, como Montoro, en la provincia de Córdoba, o en el Guadiana, concretamente en Badajoz. En Canarias también se registraron temperaturas muy altas, y se rozaron los 38ºC en Tasarte, en la isla de Gran Canaria. Alrededor de un centenar de estaciones de la red de Aemet alcanzó o superó los 33º de temperatura máxima el día 5 de octubre, es decir, aproximadamente uno de cada 9 puestos.

La madrugada del viernes ha sido muy cálida en Canarias, con numerosas estaciones en las que no se ha bajado de 25º hasta las 6:00 horas. La situación de temperaturas inusualmente altas para la época en el archipiélago continuará este fin de semana, con valores diurnos superarán los 34ºC en amplias zonas. El polvo en suspensión procedente del Sáhara dará lugar a calima, especialmente intensa en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El sábado habrá un descenso térmico en las regiones mediterráneas, y registrará un ascenso acusado en el Cantábrico por la llegada de vientos del sur secos y recalentados. El riesgo de incendios en la zona será "muy alto", según el portavoz de la Aemet. Se podrán superar los 34ºC en el interior de esas comunidades, y se activará la alerta amarilla en la zona central y en los valles mineros asturianos. Será el aviso por temperaturas máximas más tardío en la España peninsular desde que se puso en marcha el plan de alertas en 2006.

Se superarán los 30 a 32ºC en la mayor parte de la península, los 34 a 36ºC en Andalucía y Extremadura, y los 36-38ºC grados en el Guadiana y Guadalquivir, sin descartar puntualmente los 38ºC. Habrá noches tropicales -no inferiores a 20ºC- en Extremadura y oeste de Andalucía, y también en la costa mediterránea, y no se descarta en puntos del Cantábrico.

No será hasta el miércoles, aunque aún con incertidumbre, cuando podría comenzar a entrar un frente atlántico por el noroeste de la península que dejaría lluvias ese día en el oeste de Galicia. A partir del jueves 12, festividad del Pilar, ese sistema frontal podría ir avanzando sobre la península y dejaría lluvias en Galicia, comunidades cantábricas y oeste de Castilla y León. Las temperaturas bajarían por el noroeste peninsular, pero subirían de nuevo por el este y sur del territorio.

