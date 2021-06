El tiempo para el sábado 26 de junio: estabilidad y temperaturas por encima de los 35 grados

El sábado habrá predominio de tiempo seco y estable en buena parte del país, salvo algunas tormentas que podrían ser localmente fuertes en Navarra y Pirineos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro e Ibérica septentrional se prevé un aumento de la nubosidad a lo largo del día, con nubes de evolución en el interior y con precipitaciones, más intensas y probables en Asturias y Cantabria.



En el entorno del Pirineo se espera nubosidad de evolución con chubascos y tormentas, que podrían ser intensos y sin descartar que, en forma aislada, puedan producirse en otros puntos del interior del cuadrante noreste peninsular, especialmente en la Ibérica oriental.



En el resto de la Península y en Baleares estará poco nuboso, con nubes bajas en el área del Estrecho y algunas nubes de evolución en el interior. En Canarias poco nuboso, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas.



En Galicia, interior del Cantábrico y alto Ebro no se descartan bancos de niebla matinales o calima alta en Melilla, sudeste peninsular y sur de Baleares.



Las temperaturas máximas bajarán en Galicia y Huelva y subirán en la mitad oriental peninsular e interior de Canarias. Se alcanzarán valores superiores a los 36 grados en zonas fluviales de la vertiente atlántica sur y medio Ebro. Las mínimas subirán en el interior peninsular y en medianías de Canarias.

Viento del noreste en Canarias y, rolando a noroeste, en el litoral gallego. De levante amainando en el Estrecho, Alborán y litoral sureste. Flojos variables en el resto al principio, predominando la componente oeste en la vertiente atlántica y la este en el resto del área mediterránea y valle del Ebro.

Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la mitad norte, aumentando la nubosidad por la tarde de norte a sur hasta quedar nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos dispersos en A Mariña y extremo norte de A Coruña por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormenta. No se descarta que las precipitaciones se extiendan de forma débil al resto de la mitad septentrional. Brumas matinales en el interior de Lugo, que se pueden extender a zonas limítrofes. Temperaturas mínimas al final del día y en aumento ligeramente en el sur y sin cambios en el norte, pudiendo incluso descender ligeramente en el litoral. Máximas en descenso, excepto en el tercio norte de Lugo donde se mantendrán con pocos cambios e incluso aumentarán ligeramente. En el litoral, viento del nordeste, rolando a norte y noroeste, siendo flojo al norte de Fisterra durante las horas centrales. En el interior, viento flojo, variable tendiendo a componente norte.



- ASTURIAS: cielo nuboso o con intervalos nubosos de nubes bajas, aumentando por la tarde desde el noroeste a nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos dispersos por la tarde en zonas altas de los Picos de Europa, sin descartarlas en el litoral oriental, siendo las precipitaciones más generalizadas al final de la jornada cuando afectarán a más zonas del Principado, pudiendo ser algo más intensas en el tercio oeste, e ir localmente acompañadas de alguna tormenta. No se descartan brumas matinales al norte de la Cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ligeros aumentos locales en la Cordillera. Máximas en descenso en el tercio occidental e interior de la zona central y sin cambios significativos en el resto. Viento flojo variable, con predominio del este y noreste en el litoral, tendiendo a noroeste y norte por la tarde cuando puede haber algún intervalo algo más intenso en el litoral.



- CANTABRIA: intervalos nubosos, de nubes bajas por la mañana y de evolución diurna por la tarde aumentando a nuboso o cubierto. Probabilidad en la segunda mitad del día de chubascos ocasionales, sin descartar alguna tormenta, que serán poco probables en el tercio sur. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso en la comarca del Ebro y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento flojo variable tendiendo a norte durante las horas centrales.



- PAÍS VASCO: intervalos nubosos y nubes de evolución por la tarde, cuando hay probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales en el nordeste que no se descartan en el resto y que podrían ir con alguna tormenta en la mitad oriental. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento y máximas en ascenso salvo en la costa y en el noroeste donde se mantienen sin cambios significativos. Viento flojo variable con régimen de brisas.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Nubosidad baja al principio en el noreste y extremo norte, que podría dar lugar a bancos de niebla. Nubosidad de evolución en el este sin descartar chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta. Aumento de la nubosidad en el noroeste por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles en las montañas de la zona al final que pueden ir con tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ascenso en el noreste y sin cambios en el resto. Vientos variables tendiendo a fijarse del suroeste y oeste.



- NAVARRA: a primeras y últimas horas, nuboso con nubes bajas en el noroeste y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto; por la tarde nubosidad de evolución diurna, no descartándose chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta, más probables en el norte y que pueden ser localmente fuertes y con granizo en Pirineos y en la Ribera Baja. Brumas y bancos de niebla matinales en el noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento, más acusado en el Pirineo y máximas en ascenso que puede ser localmente notable. Viento flojo variable.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso con nubosidad baja matinal en la Rioja Alta e intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución sin descartar chubascos dispersos en la Ibérica, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas en ascenso. Vientos variables, predominando el suroeste en la Ibérica.



- ARAGÓN: predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Por la tarde tenderá a nuboso en el tercio norte, con probables chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. En el resto, intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde y baja probabilidad de chubascos y tormentas aislados. Temperaturas en ascenso. Viento de componentes sur y este, flojo con intervalos de moderado por la tarde.



- CATALUÑA: predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. A primeras horas, brumas y nubes bajas en el litoral sur y central. Por la tarde, tenderá a nuboso en el Pirineo con probables chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. En otras zonas del interior, intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde y baja probabilidad de chubascos y tormentas aislados. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad este y con pocos cambios en el oeste; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente sur, tendiendo a moderado por la tarde en el este de Girona, sur de Lleida e interior de Tarragona.



- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el este. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero y máximas sin cambios. Vientos variables, tendiendo al oeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado salvo algunos intervalos de nubes altas y, en horas centrales, también de evolución diurna en la Sierra y sureste, sin descartar algún chubasco aislado o tormenta ocasional. Temperaturas en ascenso ligero, algo más acusado el de las mínimas en la Sierra. Viento flojo variable tendiendo a suroeste, con intervalos más intensos a primeras horas de la tarde.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas y, en horas centrales, también de evolución diurna, más abundantes en el nordeste, donde no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional por la tarde en Serranías y Parameras. Temperaturas en ascenso en la mitad oriental y sin cambios o en ascenso ligero en el resto, más acusado en el caso de las mínimas en Montes de Toledo. Viento flojo con predominio del sureste y sur, tendiendo a suroeste y oeste salvo en Albacete, y con intervalos más intensos por la tarde.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad alta en el tercio norte y nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día en el interior septentrional. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Viento de componentes este y sur, flojo en general, con intervalos de moderado por la tarde en el litoral norte y central.



- MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso. Vientos de componente este, flojos en el interior.



- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas nocturnas sin cambios o en ligero descenso y diurnas en ascenso. Viento de componente este, en general flojo, con brisas costeras por la tarde.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos matinales en el área del Estrecho, con una pequeña probabilidad de lloviznas ocasionales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el litoral atlántico y el extremo occidental, en ascenso en la vertiente mediterránea, salvo el sur de Almería donde descenderán, y sin cambios en el resto. Vientos variables flojos, tendiendo a suroeste en la vertiente atlántica. Levante en el Estrecho, disminuyendo a variable flojo al final del día.



- CANARIAS: en el norte de Lanzarote y en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso en Fuerteventura a primeras horas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de flojo a moderado, con brisas en costas suroeste. En cumbres centrales de Tenerife, viento del suroeste de moderado a fuerte.