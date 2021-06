El tiempo en España para mañana sábado 12 de junio: alta probabilidad de tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado nubosidad de evolución diurna que podría dejar chubascos y tormentas, localmente fuertes, en el oeste de Castilla y León y Extremadura y, de forma más dispersa, en el entorno del Sistema Ibérico y Pirineos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el norte de Galicia, área Cantábrica, área del Estrecho, Melilla y norte de las islas Canarias se prevén intervalos nubosos a lo largo del día, mientras que en el sur y este de la península el cielo estará despejado.



Las temperaturas diurnas ascenderán en el extremo norte peninsular y descenderán en el suroeste y en Canarias y se mantendrán sin cambios en el resto del país; las nocturnas, con pocos cambios en toda la península.



El viento soplará del noreste en Galicia, Cantábrico, meseta norte, zona de Levante, Baleares y Canarias, aunque se esperan intervalos más fuertes en el litoral noroeste de Galicia, litoral de Almería y puntos de Canarias, de componente este en el tercio sur peninsular y levante moderado en el Estrecho.

Por comunidades:

- GALICIA: se prevén intervalos de nubes bajas por la mañana en el tercio norte, con probabilidad de brumas matinales en el norte de Lugo; en el resto, se mantendrá poco nuboso, pero aumentará la nubosidad alta por la tarde y la formación de nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en la mitad sureste dejará algunos chubascos y tormentas que podrían ir acompañados de granizo. Las temperaturas mínimas experimentarán un aumento en el tercio suroeste; las máximas lo harán también de manera generalizada excepto en el tercio sur y en la costa norte, donde se mantendrán sin cambios. El viento soplará del noreste, con intervalos fuertes en el litoral y con rachas muy fuertes en zonas de tormenta.



- ASTURIAS: los intervalos de nubes bajas a primeras horas del día darán paso por la tarde a nubosidad de tipo alto con intervalos de nubosidad de evolución en el interior que podrían dejar chubascos y tormentas ocasionales en la cordillera. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el extremo suroccidental y se mantendrán sin cambios en el resto de zonas, mientras que las máximas experimentarán un ascenso generalizado. El viento soplará de componente este con predominio del noreste, flojo en el interior.



- CANTABRIA: el cielo se mantendrá poco nuboso en general, excepto algún intervalo de nubes bajas de madrugada; la aparición de nubosidad de evolución por la tarde en el interior podría dejar algún chubasco disperso ocasionalmente acompañado de tormenta, más probables en la cordillera; no se descarta la formación de brumas en el interior a primeras horas y en el litoral al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas experimentarán un aumento, más acusado en el interior. El viento soplará flojo variable, tendiendo a este y noreste en la segunda mitad del día.



- PAÍS VASCO: durante la madrugada, se esperan intervalos de nubes bajas que podrían dar lugar a la aparición de brumas o bancos de niebla; por la mañana, la nubosidad se disipará y quedará un cielo poco nuboso, pero por la tarde la aparición de nubosidad de evolución en la mitad sur podría dejar algún chubascos disperso acompañado de tormenta, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, pero las máximas aumentarán. El viento soplará flojo de componente este en el litoral, del norte y noroeste por la tarde; en el interior, soplará flojo variable tendiendo a ser de componente este por la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: el cielo se mantendrá poco nuboso aunque con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución que podría dejar algunos chubascos o tormentas, más intensos y acompañados de granizo en el tercio oeste; en el noreste se esperan intervalos de nubes bajas matinales. Las temperaturas mínimas sufrirán algún cambio ligero, mientras que las máximas ascenderán en el noreste y descenderán ligeramente en el resto de zonas. El viento soplará de componente este.



- NAVARRA: a primeras horas del día predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio noroeste, brumas y bancos de niebla, y nubosidad media en el extremo sureste; por la tarde, la formación de nubosidad de evolución en el extremo norte dejará algún chubasco ocasionalmente tormentoso en Pirineos y, con menos probabilidad, en el resto del extremo norte. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas experimentarán un aumento que será más acusado en la vertiente cantábrica. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.



- LA RIOJA: el cielo estará poco nuboso con nubosidad de evolución que podría dejar algunos chubascos acompañados de tormenta; en el norte de la Rioja alta se esperan intervalos de nubes bajas matinales. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas ascenderán. El viento soplará de dirección variable, tendiendo al sureste.



- ARAGÓN: los intervalos nubosos dejarán algún chubasco aislado durante la madrugada en las provincias de Zaragoza y Teruel; en el Pirineo y la Ibérica, la aparición de nubosidad de evolución diurna dejará algunos chubascos débiles y ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos. El viento soplará flojo de dirección variable, predominando la componente sur y este.



- CATALUÑA: el cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en la mitad norte que dejará chubascos débiles en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas ascenderán de manera generalizada. El viento soplará variable flojo, con brisas en el litoral.



- EXTREMADURA: los intervalos de nubes medias y altas y la aparición de nubosidad de evolución dejará chubascos generalizados acompañados de tormenta, poco probables en el suroeste. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente. El viento soplará variable, predominando la componente este y sureste.



- COMUNIDAD DE MADRID: se prevén intervalos de nubes medias y altas; en las horas centrales del día, la formación de nubosidad de evolución diurna podría dejar algún chubasco acompañado de tormenta, más probables en la sierra y en el sur. Las temperaturas descenderán ligeramente. El viento soplará flojo y de dirección variable, con predominio de la componente sureste durante las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: el cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas dará paso a la aparición de nubosidad de evolución en las horas centrales del día, especialmente en zonas de montaña; no se descartan algunos chubascos y tormentas en los sistemas Central e Ibérico, en el oeste de la comunidad y, de manera menos frecuente e intensa, en el resto de zonas. Las temperaturas descenderán ligeramente. El viento soplará flojo con predominio del este y sureste, más intenso en la Mancha y sureste de la comunidad.



- COMUNIDAD VALENCIANA: el cielo estará despejado o poco nuboso; las temperaturas no sufrirán cambios significativos; el viento soplará de componente este flojo, con intervalos de moderado en el sur de Alicante por la tarde.



- MURCIA: el cielo se mantendrá poco nuboso, aunque aparecerán algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán en el litoral y las máximas descenderán en el noroeste; en el resto, se mantendrán sin cambios. El viento soplará de componente este, de noreste en el litoral.



- ISLAS BALEARES: el cielo estará despejado aunque con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sufrirán un ascenso ligero. El viento soplará del este y nordeste, flojo en general, y con brisas costeras.



- ANDALUCÍA: el cielo se mantendrá poco nubosos aunque con algunos intervalos de nubes bajas matinales y brumas o nieblas en el litoral atlántico y área del Estrecho; la nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior dejará algunos chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas descenderán excepto en el litoral mediterráneo oriental, donde se esperan algunos ascensos locales. El viento soplará de levante fuerte en el litoral almeriense; de sureste o componente sur en el resto; en el Estrecho soplará también levante.



- CANARIAS: la aparición de algunos intervalos de nubes medias y altas podría dejar probables estratos matinales en el litoral; por la tarde, el cielo estará nuboso en zonas bajas del norte de las islas; no se descarta la formación de ligera calima en zonas altas y brumas matinales en la costa. Las temperaturas descenderán de manera generalizada. El viento soplará procedente del nordeste, moderado aunque con intervalos de fuerte.