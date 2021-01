El tiempo en España para el lunes 1 de febrero: vientos fuertes y temperaturas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 1 de febrero, vientos fuertes o con intervalos de fuerte en los tercios norte y este de la península, zonas de montaña, Baleares y Alborán, además de precipitaciones que podrían ser localmente persistentes en zonas de Pirineos y del oeste de Galicia.



En esta comunidad, Cantábrico oriental, norte de Navarra y Pirineos se prevé cielo nubosos o cubierto con precipitaciones, que podrán ser localmente persistentes, mientras que en el área mediterránea estará poco nuboso.



En el resto de la península y el Estrecho se esperan intervalos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en gran parte de la vertiente atlántica, principalmente en la mitad sur, aunque tendiendo a disminuir la nubosidad en general.

El tiempo: pronóstico para el lunes 1 de febrero



No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, especialmente por la mañana en zonas de montaña y áreas próximas, y por la tarde en el Cantábrico occidental y noroeste de la meseta norte; en Canarias poco nuboso, aumentando por la tarde las nubes altas.



La cota de nieve: entre 1.400/1.600 metros tendiendo a subir por encima de los 1.800 metros en Pirineos.



Temperaturas diurnas en ascenso casi generalizado, aunque en zonas del noroeste peninsular y Cantábrico se esperan pocos cambios o un descenso. Las nocturnas, en ascenso, manteniendo valores anormalmente altos para la época; heladas débiles solo en Pirineos.



Vientos de componente oeste en la península y Baleares, siendo fuerte y amainando a intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Cantábrico, Pirineos, sierras del extremo oriental peninsular, litoral de Alborán y Baleares.



Además, estos podrían alcanzar rachas muy fuertes, que localmente podrían llegar a los 90 kilómetros por hora en las primeras horas del día.



Intervalos de viento fuerte en el resto de los tercios norte y este de la península y otras zonas de montaña; alisios en Canarias con algunos intervalos de fuerte.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: nuboso o cubierto con lluvias débiles y ocasionales, menos probables en A Mariña y sureste de Orense y más frecuentes en Pontevedra, que por la tarde serán más intensas y generalizadas en el tercio occidental. Probables brumas y bancos de niebla en el interior.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del oeste y suroeste, flojo en el tercio suroriental, con intervalos fuertes en zonas expuestas del litoral al norte de Fisterra; en Orense y en el litoral de Pontevedra tenderá a sur por la tarde. Se esperan rachas muy fuertes en el extremo norte al principio y final del día.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: nuboso o cubierto en la mitad oeste con precipitaciones débiles y ocasionales en el extremo suroccidental, donde también se esperan bancos de niebla en las zonas de mayor relieve; intervalos nubosos en el resto aumentando por la tarde a nuboso.



Temperaturas con pocos cambios salvo las mínimas que ascenderán en la mitad oeste y en la cordillera. Viento del oeste y suroeste, flojo en cordillera y Picos, con intervalos fuertes en zonas expuestas del litoral. Tenderá a amainar por la tarde, quedando flojo salvo en el noroeste. Se esperan rachas muy fuertes en la mitad occidental y en cotas altas de Picos de Europa durante la primera mitad del día.



- CANTABRIA: en las primeras horas, nuboso con alguna lluvia débil en el tercio oriental, tendiendo a poco nuboso hasta mediodía, cuando aumentará a nuboso o cubierto, con lluvias débiles y dispersas, más frecuentes otra vez en el tercio oriental.



Temperaturas con pocos cambios, salvo algunos descensos locales de las mínimas en el interior centro y sur. Viento del oeste y noroeste, fuerte en el litoral y con rachas muy fuertes, que se extenderán también al interior nordeste y a zonas altas del oeste; por la tarde tendera a flojo de componente sur en toda la comunidad.



- PAÍS VASCO: intervalos nubosos aumentando a nuboso, con lluvias débiles y chubascos dispersos, menos probables en la mitad sur y más frecuentes e intensos en el extremo nordeste.



Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la mitad norte y en descenso o sin cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento del oeste y noroeste, fuerte en el litoral y con rachas muy fuertes, que se extenderán también al interior norte, tendiendo durante la tarde a flojo de componente sur en toda la comunidad.



- CASTILLA Y LEÓN: en el noroeste nuboso o cubierto con precipitaciones débiles ocasionales; en el resto intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña, que no se descartan en el resto. Podría haber brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios en el noroeste; en ascenso en el resto. Vientos de componente oeste, con intervalos de fuertes y con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña y algunas zonas de la meseta.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nuboso, temporalmente cubierto, salvo poco nuboso en la mitad sur al principio y en la Ribera baja al final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, poco probables en la Ribera y más intensos y frecuentes en el tercio norte, pudiendo ser en el Pirineo localmente fuertes y persistentes.



Temperaturas mínimas en ascenso en el norte y con cambios locales en el resto, predominando los descensos en el valle del Ebro; máximas en ascenso en el tercio oriental y sin cambios en el resto. Viento del noroeste, con rachas muy fuertes en el tercio norte, amainando a flojo durante la tarde y rolando a componente sur al final.



- LA RIOJA: nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en la sierra y no se descartan en el resto. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos del oeste al suroeste en la sierra, con intervalos de fuertes y con rachas fuertes o muy fuertes, y del oeste al noroeste en el valle.



- ARAGÓN: en el Pirineo y extremo norte de Zaragoza, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes; en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Cota de nieve bajando de 1.800 metros a unos 1.400 metros por la mañana y subiendo rápidamente por la tarde a unos 2.000 metros.



Temperaturas en ascenso y viento de componente oeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en Huesca y la Ibérica.



- CATALUÑA: en el Pirineo occidental cubierto con precipitaciones persistentes; en el resto de la mitad norte, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en el interior a primeras horas; en la mitad sur, poco nuboso o despejado.



Cota de nieve bajando de 1.800 metros a unos 1.400 metros por la mañana y subiendo rápidamente por la tarde a unos 2.000 metros. Temperaturas en ascenso y viento del oeste y noroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el Pirineo y mitad sur.



- EXTREMADURA: intervalos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso; vientos de componente oeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: nuboso con nubes bajas, tendiendo por la tarde a poco nuboso o despejado salvo en la sierra donde persistirán algunos intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas de la sierra.



Temperaturas en ascenso, siendo menos acusado el de las mínimas. Viento del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en puntos altos de la sierra al principio.



- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso con nubes bajas, tendiendo a disminuir a poco nuboso o despejado por la tarde, excepto en el cuadrante nordeste y Alcaraz y Segura donde persistirá la nubosidad. Brumas matinales en zonas altas.



Temperaturas en ascenso, siendo menos acusado el de las mínimas. Viento de componente oeste, con rachas muy fuertes en el tercio este y zonas altas del Sistema Central.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso. Viento de componente oeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes, especialmente en el interior.



- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso. Vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes, con rachas muy fuertes en el norte de la región, disminuyendo durante la tarde.



- ISLAS BALEARES: en Menorca, intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil ocasional de madrugada, tendiendo a cielo poco nuboso por la mañana; en el resto del archipiélago, cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas.



Temperaturas en ascenso, principalmente las nocturnas. Viento del oeste y noroeste fuerte con rachas que pueden alcanzar 70 a 80 kilómetros por hora en general y los 120 kilómetros por hora en cumbres y cabos.



- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso en la vertiente mediterránea y valle del Guadalquivir; predominio de cielo nuboso en el resto, con precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas en las sierras Béticas y el Estrecho, abriéndose claros por la tarde. Brumas matinales en el interior, con nieblas en las sierras.



Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, salvo en las provincias de Málaga y Cádiz donde permanecerán sin cambios. Vientos de componente oeste, fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas orientales, con rachas muy fuertes, disminuyendo durante la tarde.



- CANARIAS: en zonas bajas del norte y nordeste de las islas montañosas, intervalos nubosos; en el resto, predominio de cielo poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en la segunda mitad del día.



Temperaturas en ligero ascenso, en general y viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día. A primeras horas no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en la provincia oriental, especialmente en cumbres de Gran Canaria durante la madrugada.