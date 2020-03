El tiempo: pronóstico para el miércoles 11 de marzo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un ascenso de las temperaturas diurnas, que será especialmente notable en zonas de los extremos noreste y sureste de la Península y alcanzarán niveles superiores a los normales para la época del año.



Las temperaturas diurnas permanecerán con pocos cambios en el Cantábrico occidental, extremo occidental de Andalucía y mitad oeste de Canarias.



Habrá intervalos nubosos en Galicia y el Cantábrico, sin descartar alguna lluvia débil en la mitad noroeste gallega, mientras que el cielo estará con intervalos de nubes altas en el resto del país.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 11 de marzo.



Probabilidad de algunos bancos de niebla matinales en el noroeste peninsular, y calimas en Canarias.



Viento de dirección suroeste en el litoral de Galicia y Baleares, moderado de levante en el Estrecho, y del noreste en Canarias, mientras que soplará flojo variable o estará en calma en el resto del país.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: de madrugada y al final del día, habrá nubes bajas a excepción de las zonas montañosas del sureste donde el cielo estará despejado, pero tenderá a intervalos nubosos durante las horas centrales del día en toda la comunidad autónoma. No se descarta alguna llovizna o lluvia débil y dispersa en el extremo noroeste y norte. Brumas en el interior y probabilidad de nieblas matinales en el litoral atlántico. Temperaturas en aumento, más acusado en el interior. En el litoral entre Finisterre y Ortegal, viento de dirección suroeste que rolará a componente oeste durante la tarde y amainará al final del día. En el resto, viento flojo de componente sur, que tenderá a componente oeste.



- ASTURIAS: cielo poco nublado, pero aumentarán los intervalos de nubes altas en las horas centrales del día y las nubes bajas durante la tarde, sobre todo en la mitad occidental. En la suroccidental, de forma local descenderán las temperaturas mínimas y aumentarán las máximas. Viento flojo variable con predominio de la componente sur, que tenderá a este en el litoral durante la tarde.



- CANTABRIA: cielo poco nublado con intervalos de nubes bajas en Campoo-Los Valles al principio del día y en el este durante la tarde. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero aumento. Viento flojo variable con predominio de la componente sur y del este en el litoral.



- PAÍS VASCO: cielo despejado. No se descartan brumas y bancos de niebla asociados a intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas en aumento, más marcado en las máximas. Viento flojo variable con predominio de la componente sur y del este en la costa.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo despejado con algunos intervalos de nubes bajas de madrugada en el noreste, que pueden dar lugar a brumas y bancos de niebla, y nubosidad alta al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso en los sistemas Central e Ibérico, y máximas en ascenso ligero. Viento flojo variable.



- NAVARRA: cielo despejado, salvo intervalos de nubes altas y algún intervalo de nubosidad baja matinal en la vertiente cantábrica. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas del tercio norte. Viento flojo variable.



- LA RIOJA: cielo despejado con nubosidad alta al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la sierra y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable.



- ARAGÓN: cielo poco nuboso. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste.



- CATALUÑA: cielo poco nublado. No se descartan nubes bajas o nieblas en la costa. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable.



- EXTREMADURA: cielo despejado con intervalos de nubes altas durante la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente este.



- MADRID: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas, más abundantes durante la tarde. Las temperaturas subirán, sobre todo las máximas. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas, que serán más abundantes durante la tarde. Se producirá una subida de las temperaturas, más acusada en el caso de las mínimas en zonas altas y las máximas en el tercio sur. Viento flojo variable.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. No se descartan nubes bajas o nieblas en el litoral norte. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable.



- MURCIA: cielo despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios en el litoral y en ascenso en el resto de la región, notable en las máximas. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.



- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas diurnas en ascenso. Viento flojo de direcciones oeste y suroeste.



- ANDALUCÍA: cielo poco nublado, con intervalos de nubes altas. No se descartan bancos de niebla en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Viento de componente este, e intervalos de levante fuerte en el área del Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.



- CANARIAS: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en las islas de mayor relieve y en ligero a moderado ascenso en las islas más orientales. En costas, viento flojo a moderado de dirección noreste, mientras que en medianías y zonas altas, viento flojo a moderado del este al sureste