El pasado 22 de mayo tuvo lugar la primera explosión a bordo del X-Press Pearl. Aunque todavía no ha podido determinarse las causas que originaron el fuego, se sospecha de un contenedor que portaba ácido nítrico. Según recoge The Washington Post, la tripulación observó que el contenido se estaba filtrando hacia el exterior e intentó descargar el contenedor en varios puertos a lo largo de su travesía. Sin embargo, los puertos se negaron, supuestamente, por no contar con expertos para manejar el recipiente.