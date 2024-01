Nicolás-Álvarez, ingeniero espacial: "Creo que hay civilizaciones alienígenas, pero nunca contactarán"

Si hemos podido detectar las ondas gravitacionales provocadas por el nacimiento de nuestro universo y hallado los 'ingredientes' básicos para la vida en mundos remotos e imposibles: ¿por qué no hemos dado aún con indicio alguno de la existencia de otra especie al menos tan avanzada como la nuestra? Jorge Nicolás-Álvarez, doctor en ingeniería aeroespacial, divulgador científico y colaborador de la NASA y la ESA, aborda el reto de afrontar la gran pregunta sin frivolidad ni cortapisas en su libro Hemos recibido un mensaje extraterrestre.

"He querido darle una perspectiva científica. Buscar vida extraterrestre es un trabajo serio, al que se dedican muchas personas", explica el investigador, muy popular entre los jóvenes por su colaboración en el podcast The Wild Project. Es precisamente a ellos a quién se dirige, consciente de estar tratando temas "inciertos" y necesitados de un "rigor" que combata las pseudociencias. "Yo mismo me he autocensurado por pudor en ocasiones", reconoce. "Para hablar de vida extraterrestre, hay que estar muy bien posicionado y expresarse con claridad".

Cuando nos visitó el asteroide Oumuamua, hubo que verificar que no se trataba de una nave científica. ¿Así es como funciona el método científico?

Exacto. Cuando vemos fenómenos que no tienen explicación natural según el conocimiento del que disponemos, es perfectamente lógico plantear que quizá sea una nave artificial. Hay que tener la mente abierta y ser muy humildes, porque lo que conocemos es muy limitado. Y gracias a la investigación sobre Oumuamua ahora podemos buscar otros asteroides interestelares con esas características.

¿La astrofísica está constantemente en evolución? Acabamos de hallar el agujero negro más antiguo del universo y ya replanteamos las hipótesis.

Sí, y es así con todos los ámbitos que no podemos tocar ni investigar en los laboratorios de la Tierra. Es un proceso lento que requiere de instrumentación muy potente y cara: telescopios espaciales, etcétera. Pero cuando se dedican recursos a una campaña, los avances son muy significativos.

Sobre el fenómeno OVNI: ¿no ha contribuido precisamente el oscurantismo de las autoridades a que proliferen las teorías disparatadas?

Efectivamente. Un OVNI se refiere simplemente a un 'objeto volador no identificado' y existen de verdad. Seguramente sean objetos que provienen o bien de otros países o son proyectos militares clasificados. Y se tiene que investigar para mejorar la seguridad aérea: se han tenido que cancelar vuelos, han habido aterrizajes de emergencias... Por otro lado, la teoría de la conspiración según la cual Estados Unidos oculta cuerpos de alienígenas no tiene ningún sentido. Hay instituciones financiadas con dinero público cuyo objetivo es buscar vida extraterrestre. Si la hubieran encontrado, ¿por qué no hacerlo público?

Pero el Pentágono y la NASA no han abordado con transparencia los expedientes OVNI hasta el año pasado. ¿No contribuye esto a la confusión?

Sí, y además tiene todo el sentido. A mediados del siglo XX hubo un avance tremendo en tecnología aeronáutica y aeroespacial militar. Para una persona no familiarizada, encontrarse con estos aparatos voladores les haría pensar que vendrían de otro planeta. Coincidió con el auge de la ciencia ficción en el cine y la cultura popular.

El incidente de Roswell, el más famoso de la ufología, tendría una explicación con esa base.

En este caso, y no está confirmado, se trataría de un proyecto experimental que empleó a prisioneros de guerra japoneses concentrados en un campo de Roswell. Les hacían volar en unos globos hasta la estratosfera y para respirar a tal altura tenían que llevar una escafandra, un traje espacial primitivo. Parece ser que uno de estos globos tuvo un accidente y cayó en una zona rural. Claro, un granjero que se encuentra una nave que no ha visto nunca, con a unos seres en una escafandra, pensará que se trata de una invasión alienígena como la del cine.

Si realmente eso fue lo que ocurrió, sería un escándalo aún mayor. Hablaríamos de un crimen de guerra.

¡Claro! Por eso no hay una evidencia confirmada al 100%. Pero hay indicios de que este proyecto se lleva a cabo en esa época, usando a prisioneros como tripulantes. Era todo bastante, bastante turbio. Y quizás a Estados Unidos le interesaba dejar que la gente pensara que era un incidente extraterrestre, haciendo que creciera la "bola".

¿No aumenta todo esto la confusión del público? La última comparecencia en el Congreso de EEUU sobre expedientes OVNI fue estrambótica.

Creo que se debe a que todos queremos un poco que realmente haya un extraterrestre oculto en alguna parte. A mí me encantaría. Es lo que vende, y los medios dan a entender que realmente se oculta algo. Por lo tanto, no, la gran mayoría no nos está entendiendo bien.

Si hubiera alguna otra civilización inteligente en el universo, ¿no deberíamos haber hallado al menos algún indicio de su existencia?

Sí, y aquí se plantea el gran problema del universo. Es tremendamente grande, hay un montón de estrellas, y estas tienen un montón de planetas. Además, la Tierra es un planeta joven, hay muchos otros más antiguos. Si fuera típico que la vida surgiera y prosperase de forma inteligente, esas civilizaciones serían miles o millones de años más avanzadas que nosotros, permitiéndoles explorar su sistema y quizá llegar al nuestro. El hecho de que no hayamos visto nada indica que se dan dos filtros: o bien es difícil que la vida surja, o bien es difícil que una civilización llegue a desarrollarse hasta el punto de nivel tecnológico que le permita viajar por la galaxia.

Ese último escenario es el más preocupante para nosotros: indicaría que nos acercamos al punto de colapso y extinción.

Exacto. Si el filtro está al principio de la vida, e implica que es difícil que surja, nosotros ya lo hemos pasado y somos unos afortunados. Si el filtro está ligado al desarrollo tecnológico, quizá nos estamos acercando porque acabamos de salir al espacio, mientras que nuestro desarrollo ha implicado una variación del clima de la Tierra que ya estamos experimentando.

Hay otra teoría que alimenta tanto el pensamiento popular como las conspiraciones: los alienígenas están ahí, pero no se dejan ver.

Esa es la llamada 'hipótesis del zoo'. Las especies que han sido criadas en cautividad durante toda su vida no se dan cuenta de que hay otra más inteligente cuidando de ellas y manteniéndolas aisladas. Y esta hipótesis nunca será demostrada, a menos que sea desmentida por los propios alienígenas que nos están manteniendo en un zoo.

Ha llegado el momento de preguntarlo directamente: ¿usted cree que hay vida extraterrestre inteligente, otras civilizaciones en el universo?

El problema es que no sabemos todavía cuál es la probabilidad de que surja la vida. Si lo supiéramos, podríamos deducir las posibilidades de ganar esta lotería: el número de boletos equivaldría al número de planetas que hay en el universo. Ahora mismo es muy, muy difícil decirlo. Pero yo pienso que sí: hay tantísimos planetas como para pensar que es probable que haya, o haya habido, una civilización extraterrestre. También pienso que estamos solos en el universo porque nunca van a contactarnos. Las distancias son enormes: no podríamos verlas aunque estuvieran en el sistema solar de al lado. Y si ellos hubieran pasado por la Tierra hace solo un par de millones de años, no hubieran encontrado indicios de vida inteligente.

En cuanto a la vida extraterrestre en sí, hemos localizado en los últimos años candidatos prometedores en el propio Sistema Solar.

La vida extraterrestre en forma de microorganismos, efectivamente, quizás sea más factible. Marte es dónde más recursos se están invirtiendo, buscando restos de una vida que pudo haber existido hace mucho tiempo. Está en la zona de habitabilidad del Sol, lo que permite que hubiera agua líquida. Más allá, la superficie de los planetas y de sus lunas está helada, pero sabemos que por debajo hay océanos de agua líquida. Este año despega una misión a la luna Europa de Júpiter. Es imposible taladrar la superficie con la tecnología actual, pero podrá acceder a datos del agua subterránea cuando salga hacia el espacio en forma de géiseres.

¿Qué papel juega España en esta investigación sobre la vida de extraterrestre?

España es un país miembro de la Agencia Espacial Europea y contribuye de forma muy importante a la investigación de Marte. Hay instrumentos en el rover Perseverance, que perfora el suelo buscando indicios de vida marciana pasada, que son de fabricación española.

¿Ha percibido un auge del pensamiento conspiracionista, especialmente tras la pandemia de Covid-19?

Sin duda. Cada vez que publico divulgación sobre materia aeroespacial, la horda de terraplanistas que atrae cada vídeo es tremenda. Y que alguien piense que la Tierra es plana puede parecer insignificante, pero es el germen de un pensamiento conspiracionista que lleva a ser engañados por charlatanes, a rechazar las vacunas en el caso de la pandemia, o a recurrir a terapias alternativas. Y esto sí que es perjudicial para la salud. Es algo muy peligroso.

¿Se puede convencer con argumentos a un negacionista convencido?

Cuando una persona se enroca y piensa que todo es un engaño, es imposible hacer nada. Pero los adolescentes cuyo cerebro está madurando y formulando sus propias ideas, pueden ver este contenido para equilibrar la balanza del lado de la evidencia. Que cuestionen, que crean lo que está verificado, lo que tiene base científica. A veces me llegan a la bandeja de entrada insultos, porque replican la manera de comunicar agresiva de su gurú, que normalmente suele ser otro creador de contenido en Internet.

¿Cree que viviremos para ver la prueba de la existencia de la vida extraterrestre?

Yo soy optimista y pienso que sí. Hay suficientes probabilidades como para pensar que antes de finales de siglo tendremos prueba de, si no la existencia actual, de que hubo vida extraterrestre en Marte o en las lunas de Júpiter. Los recursos que se están invirtiendo son los adecuados, y vamos por buen camino.

