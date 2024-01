El desayuno oriental que ignoramos en España: evita que engordes y reduce la tensión arterial

Aunque no son todas saludables, existen miles de opciones a nuestro alcance para comer en el desayuno, y eso nos llena de dudas. Por suerte, los españoles tenemos muy clara la bebida con la que queremos desayunar. El café no sólo es nuestra opción favorita para empezar el día, sino que muchos de nosotros tomamos más de una taza a lo largo de toda la jornada. Si bien durante años se ha dicho que el café puede alterar la salud del corazón, en los últimos años se ha confirmado que es una bebida muy saludable.

Esto se debe a que una taza de café está repleta de sustancias antioxidantes que pueden prevenir el deterioro cognitivo e, incluso, prevenir las demencias. No sólo eso, sino que en este artículo de EL ESPAÑOL, se explica que el café puede reducir el riesgo de padecer una diabetes tipo 2 e, incluso, algunos tipos de cáncer. Ahora bien, esta bebida no sienta bien a todo el mundo: "Beber demasiado café puede provocar efectos indeseables como agitación, insomnio, taquicardia, temblor y trastornos gástricos, aunque hay quienes sufren malestar con una sola taza", explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en este documento.

El competidor directo del café suele ser el té, pero en nuestro país no es tan popular. Tiene también cafeína, pero su efecto es más suave por lo general que el del café. En el mercado hay muchas variedades de té, pero comparten entre ellas, y también con el café, una alta cantidad de sustancias antioxidantes. En este artículo de EL ESPAÑOL, se explica que los antioxidantes de los distintos tipos de té se han relacionado con la prevención de algunos tipos de cáncer, de la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Un té con leche especial

Si el café más popular suele ser el café con leche, existe un té que combina muy bien con esta bebida. El té negro se suele mezclar con leche y da como resultado una bebida muy parecida a la vista a un café con leche claro. Esta taza es muy famosa en Gran Bretaña, donde suelen emplear la variedad Earl Grey para realizarla, que suele estar aromatizada con otros componentes, como la bergamota. Ahora bien, el té negro con leche no es ninguna novedad en España, en nuestro país lo conocemos desde hace mucho tiempo.

Lo que sí ha ido cobrando popularidad en los últimos años es el chai latte, una receta de té con leche que proviene de la India. ¿Qué tiene de diferente? Los indios preparan el té, al que llaman chai, aromatizado con varias hierbas y especias que le dan un sabor más especial e, incluso, algo picante, una mezcla llamada masala chai. Se dice que fueron los ingleses quienes tuvieron la idea de mezclar su característico masala chai con leche y ahora está receta se puede encontrar en muchas cafeterías de España, no sólo en Starbucks. Pero, ¿qué lleva?

El chai latte más habitual es una mezcla de té negro, canela, pimienta, clavo de olor, vainas de cardamomo, anís estrellado, jengibre y, por supuesto, leche, que se recomienda que sea entera. Se suele comenzar infusionando todas las especias y después el té negro. Con este líquido se llenan tres cuartos de una taza y se completa con la leche, que en las cafeterías se suele servir con espuma. Un poco más de canela espolvoreada por arriba para mejorar su aspecto y ya está servido el chai latte.

Múltiples beneficios

Aunque la receta tradicional del chai latte no tiene por qué llevar azúcar, es posible que en algunas cafeterías lo sirvan ya directamente endulzado. Si no lleva azúcar, se trata de una bebida muy saludable. Es cierto que hasta la fecha no hay grandes estudios sobre los beneficios del chai latte, pero sí se conoce que tanto el té negro como la canela que contiene tienen efectos cardiosaludables. En este artículo de Healthline se explica que ambos ingredientes pueden reducir la presión arterial y los niveles de colesterol en sangre.

Si el chai latte no ha sido endulzado con azúcar también puede ser una ayuda para controlar la glucosa en sangre. En este caso, Healthline apunta al jengibre y otra vez a la canela como responsables de mantener alejada la diabetes tipo 2. "Algunos estudios muestran que la canela puede reducir la resistencia a la insulina y los niveles de azúcar en ayunas entre un 10% y un 29%", explica Healthline. "Otro estudio reciente dio dos gramos de jengibre en polvo al día a personas con diabetes tipo 2 y descubrió que ayudaba a reducir sus niveles de glucosa en algo más de un 12%".

La canela, los clavos de olor, el cardamomo y la pimienta son antibacterianos y, por tanto, comparten un efecto protector frente a las infecciones gástricas. El jengibre reduce las náuseas y la pimienta mejora las digestiones. Pero eso no es todo, sino que en Healthline sostienen que el chai latte podría ayudar a perder peso. "El chai es probablemente más efectivo que otros tipos de té para reducir el hambre y prevenir que comas de más durante el día", escriben en este portal.

"Las investigaciones también muestran que algunos componentes encontrados en el té negro con el que se hace el chai pueden ayudar a romper las grasas y ayudar a reducir el número de calorías que tu cuerpo absorbe de la comida", apuntan en Healthline. "Es más, un estudio de alta calidad afirma que beber tres tazas de té negro al día puede ayudar a prevenir la ganancia indeseada de peso y de grasa abdominal". Una vez más, Healthline advierte que preparemos nuestro chai latte en casa porque los que se venden en cafeterías pueden tener más grasa de la leche y azúcar para hacer su sabor más atractivo.

