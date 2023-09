Esta es la canción que los expertos aconsejan para la ansiedad: es tan relajante como tomar ansiolíticos

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente entre los españoles. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, afecta al 6,7% de la población. Los datos, proporcionados por los centros de salud, revelan que las mujeres lo sufren casi el doble que los hombres. El 8,8% de las mujeres españoles sufren ansiedad, frente al 4,5% de hombres. Además, hay que recordar que, según el informe de 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de Naciones Unidas, España es el país que más psicofármacos consume. Concretamente, en una de cada cuatro familias españolas, algunos de sus miembros recurre a ansiolíticos.

A lo largo de la historia, diferentes estudios han arrojado cuáles son las mejores técnicas para calmar la ansiedad. Algunas de ellas son, por ejemplo, la meditación consciente, la aromaterapia, el uso de manta pesadas, realizar algunos ejercicios respiratorios completo o practicar deporte. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que, debido a la situación que atraviesan, acaban recurriendo a ansiolíticos.

Ahora, gracias a un nuevo estudio realizado por la Universidad de Pensilvania se ha descubierto otras de las soluciones para calmar la ansiedad: la música. Tal y como han detallado los investigadores que han llevado a cabo el estudio, escuchar determinadas canciones puede ser tan relajante y eficaz como tomar fármacos para calmar la ansiedad. El estudio ha contado con la participación de un total de 157 pacientes a los que se les ha instado a escuchar algunas canciones como 'Someone like you' de Adele, 'Strawberry Swing, Porcelain' de Moby o Canzoneta Sull'aria de Mozart.

Imagen de archivo de una chica escuchando música. Europa Press

Sin embargo, a pesar de que todas ellas pueden parecer canciones calmadas y que pueden ayudar a calmar la ansiedad en los pacientes, ha habido una que ha destacado sobre el resto. En este sentido, los resultados del estudio realizado por la Universidad de Pensilvania han arrojado que la canción que más puede calmar la ansiedad es 'Weightless', de la banda Marconi Union.

Tal y como se recoge en los datos biométricos que ha arrojado el estudio, escuchar esta canción no solo ayudó a los pacientes a reducir su ansiedad, sino que admitieron haber conseguido relajarse más que cuando consumen un fármaco. Además, también consiguió superar la relajación producida por un masaje. Concretamente, consiguió un 6% más de efectividad.

[¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Estrés?: Los síntomas de una precariedad laboral que impacta en la salud mental]

Para llevar a cabo el estudio, se dividió a los participantes en dos grupos. A los miembros de un grupo se les pidió escuchar la canción durante un periodo de tiempo de tres minutos mientras recibían anestesia local para dormir una parte de su cuerpo. Al resto, se les administró midazolam. Los resultados del estudio arrojaron que la canción es capaz de reducir los niveles de ansiedad de los individuos en un 65% y los niveles fisiólogicos habituales en reposo un 35%.

La canción 'Weightless', de la banda Marconi Union, fue compuesta precisamente con el objetivo de conseguir reducir la ansiedad, la presión arterial y la frecuencia cardiaca. "Fue fascinante trabajar con un terapeuta para aprender cómo y por qué ciertos sonidos afectan el estado de ánimo de las personas. Siempre supe el poder de la música, pero anteriormente escribimos usando nuestras intuiciones", dijo Richard Talbot de Marconi Union tras el lanzamiento de la canción.

Según han detallado los investigadores del estudio, la canción está compuesta por un gran número de sintetizadores suaves, melodías relajantes e instrumentación de piano y guitarra que hace aumentar los niveles de relajación en aquellos que la escuchan. De hecho, según publica el medio Independent la canción es tan efectiva que podría ser peligroso escucharla mientras se conduce.

Pero existen otros factores que han convertido a 'Weightless' en la canción más relajante del mundo. Una de las características de la canción es que no cuenta con ninguna parte repetida, lo que provoca que el cerebro deje de intentar predecir qué va a escuchar. La duración de la versión original de la canción es de ocho minutos. Sin embargo, diferentes usuarios han creado versiones de la canción de hasta una hora de duración.

Diferencias entre ansiedad y estrés

Hay que prestar especial atención a las diferencias que existen entre la ansiedad y el estrés. La ansiedad aparece por factores internos, como son los pensamientos catastróficos y las sensaciones angustiosas, mientras que el estrés surge a partir de factores externos. Además, hay que tener en cuenta que en la ansiedad la emoción predominante es el miedo. En el caso del estrés, los sentimientos que predominan son la preocupación, frustración, nerviosismo, tristeza e irritabilidad.

Por último, hay que tener en cuenta que la ansiedad no tiene necesariamente un final y puede aparecer en cualquier momento. En el caso del estrés, por el contrario, suele llegar a su fin cuando desaparece el factor estresor que lo causa.

Algunos de los síntomas de la ansiedad son: taquicardias, falta de aire, sensación de inestabilidad, despersonalización e incluso algunos problemas del sistema digestivo, como vómitos, dificultad para tragar (fagofobia), digestiones lentas y pesadas, gases o sensación de urgencia por ir al baño.

Sigue los temas que te interesan