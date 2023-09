El sismólogo marroquí Taoufik Mourabit, sobre el terremoto: "Puede haber hasta 2 meses de réplicas"

Pregunta. Como académico y experto en sismología, ¿cómo explica este trágico terremoto?

Respuesta. Por desgracia, se trata de un seísmo muy fuerte, con respecto a lo que se sabe de la actividad sísmica en Marruecos. Nunca hubo un terremoto tan grande en la región. No se suelen registrar terremotos tan fuertes en todo Marruecos ni en la Península Ibérica. Empezó con la instalación de placas ístmicas desde principios del siglo XX. Esporádicamente hubo terremotos más fuertes en la zona del Atlántico. Por ejemplo, es muy conocido el terremoto de Lisboa de 1755.

El del viernes es un terremoto excepcional, en el alto Atlas, a una profundidad de solo 8 a 10 kilómetros, lo que le otorga una particularidad, desde el punto de vista de la expansión de la energía en la superficie. Por esta razón, una gran región ha sido afectada por los daños de este terremoto. Se debe a que no era muy profundo, de tal manera que la mayoría de la energía liberada en el foco llega a la superficie rápidamente y afecta mucho más a los edificios.

¿Por qué es el terremoto de mayor magnitud en Marruecos?

Desde el punto de vista de la geología, esta región es una zona de compresión horizontal norte-sur que sigue el acercamiento de la placa África y la placa europea. La energía acumulada por este acercamiento se libera por deslizamiento de fallas, entonces aparecen los terremotos. Esas fallas las encontramos desde Agadir hasta el mar Mediterráneo. Evidentemente, también más al norte, en España, en Andalucía, en Portugal, etcétera.

En el Alto Atlas, en la región afectada el viernes, hay muchísimas fallas que pueden ser movidas por la energía acumulada. Hay muchas fallas en la zona, pero solían liberar esta energía de una sola vez, por lo tanto, los terremotos no solían ser tan fuertes.

¿Habrá más réplicas? ¿Cuánto se estima el tiempo de las réplicas?

El terremoto principal siempre es seguido por varios terremotos, lo que llamamos réplicas. Físicamente, podemos explicar esto. Por ejemplo, si tenemos en la mano una regla flexible, la movemos con fuerza y la dejamos, se va a mover desde un primer movimiento hasta otros movimientos que se van reduciendo desde el punto de vista de la energía y la amplitud hasta eliminarse con el tiempo.

Pasa lo mismo con las réplicas. Dependiendo de la geología, las réplicas pueden extenderse de semanas hasta meses. En la región de Alhucemas, por ejemplo, las réplicas se registraban durante meses. En esta zona no conocemos la historia porque no ha habido ningún terremoto tan grande para estudiar cómo se comporta la tierra, la geología de la región, en este caso. Creo que las réplicas no van a durar mucho, como máximo uno o dos meses.

Evidentemente, las réplicas van a tener magnitudes inferiores a la del terremoto principal. Eso no quiere decir que ya no haya peligro. Por el contrario, el terremoto principal va seguramente a afectar a las viviendas y va a crear fisuras en los edificios, serán en consecuencia más vulnerables.

¿Tiene algo que ver el cambio climático para que estallase este terremoto?

Este terremoto se explica desde el punto de vista de la geología solamente. Es difícil determinar que el cambio climático tiene algo que ver con esto. Sabemos que, por ejemplo, la lluvia puede crear movimientos sísmicos pero pequeños, tan grande como este no.

Así que el origen de este terremoto es puramente geológico. Simplemente, es una falla, de las que hay en el alto Atlas, que se movió a causa de la presión geológica horizontal, de dirección norte y sur, y provoca el acercamiento entre la placa tectónica africana y la europea. Entonces el origen es simplemente geológico, la climatología no tiene nada que ver en un terremoto tan fuerte.

¿Pueden predecirse los terremotos?

Hasta ahora no se han podido predecir los terremotos con exactitud. Es decir que en la historia nunca se ha podido saber que un terremoto se va a producir en tal fecha y a tal hora.

Solamente una vez en China hubo una predicción de un terremoto. Por desgracia, un año después en el mismo lugar hubo otro terremoto, aún más fuerte, y nadie lo había presupuesto. Así que es difícil decir que se puede predecir un terremoto, pero sí se puede prevenir.

Ahora conocemos todas las áreas en las que pueden aparecer terremotos porque la naturaleza nos dice que donde hay un terremoto, habrá más terremotos. De tal manera, que donde hay ahora un terremoto, hubo otros antes y los habrá después.

Es la naturaleza. La geología es así, nunca va a parar hasta que la tierra cambie totalmente. Eso sí, hay muchos estudios que hablan de probabilidad de ocurrencia de un terremoto en una zona y es lo que se utiliza en los estudios de riesgo sísmico en todos los países.

Todos los países tienen un mapa de riesgos sísmicos, un territorio con partes con más peligro sísmico. En cada área hay unas reglas o una ley que controla como guía de la construcción de edificios. En Marruecos tenemos globalmente tres zonas, la más peligrosa es la de Alhucemas y la de Agadir; la mediana, donde ocurrió este último, la zona del Atlas, de la meseta; y una con peligro muy pequeño, en el sur desde Agadir hasta Mauritania y Senegal.

¿Qué medidas se van a tomar tras el seísmo? ¿Qué se puede hacer después de un terremoto?

Evidentemente, depende del actor. La población en general tiene que quedarse en guardia durante estos días, no entrar en los edificios dañados, y tomar todas las precauciones para estar seguros. Tienen que enterarse de lo que pasa, la información es muy importante para los ciudadanos, de cómo se van a comportar, y desde el punto de vista psicológico para que la gente se sienta bien.

Las autoridades tienen mucho trabajo por realizar. Ahora tienen que concentrarse en salvar las vidas de la gente que está aún debajo de los edificios dañados, y organizar las ayudas para la población necesitada, y después hacer un diagnóstico de los edificios en toda la región, un trabajo grande.

Ver el estado de los edificios, si son edificios habitables o no. Esto es muy importante para la población, determinar si pueden volver a su casa. Es un trabajo fastidioso y difícil, todo el mundo tiene que colaborar para su éxito.

¿Cómo funciona el Instituto Nacional de Geofísica? ¿Cuál es su papel?

El Instituto Geofísico de Marruecos, ubicado en el Centro Nacional de Investigación Científica y Técnica en Rabat, es el instituto oficial que detiene una red sísmica muy importante sobre todo el territorio marroquí o más de 50 estaciones sísmicas de banda ancha. Gracias a esta red los datos sísmicos son registrados continuamente. Primero, el Instituto tiene la función de alertar a las autoridades y al pueblo, evidentemente. Segundo, dedicar tiempo a la investigación científica explorando los datos registrados con la red.

Habitualmente ha habido más seísmos en la zona de Alhucemas, en el norte, que en donde se produjo este terremoto. ¿Por qué?

Como he dicho, la razón de todos los terremotos es la misma, es decir, geológicamente es el acercamiento de la placa tectónica africana y la placa europea. Este acercamiento, medido por GPS durante ahora más de 20 años varía entre 4 y 5 milímetros por año en la zona del Estrecho, hasta 8 milímetros más allá de Alhucemas, allí tenemos un valor de 6 milímetros de acercamiento por año. Este acercamiento, entre 4 y seis milímetros, es toda una energía que se acumula en la corteza terrestre y que se va a liberar algún día, según la debilidad de la corteza en fallas. La liberación se hace con movimiento de la falla donde sea, puede ser en el Atlas, en el Rif, en Agadir, en Alhucemas, en el Mar de Alborán etcétera. Hablo ahora de la zona sur, pero igualmente pasa en la parte del norte, en España y en Portugal. Entonces el origen de los terremotos es siempre el mismo.

Hay muchas teorías que predicen una manera de actividad sísmica. Es decir, se imaginan ciclos de eventos que se repiten. La realidad es así efectivamente, la naturaleza está hecha así, hay siglos de eventos que se repiten, pero hasta ahora no sabemos exactamente cuál es la forma de este siglo, ¿es una repetición de cada 10 años en algunas zonas? ¿Cada 30 años? ¿cada siglo? ¿cada mil años?

Aparentemente, el periodo de retorno de otro terremoto en esta zona parece que va a ser dentro de más de un siglo, porque hace más de un siglo que aquí no hubo un terremoto de este tamaño. Aunque no se sabe exactamente por falta de información anterior a principios del siglo XX. Hay datos históricos, pero carecen de exactitud. Entonces no se puede hacer una predicción exacta en cuanto a este siglo del retorno del terremoto de esta magnitud.

¿Cómo se pueden reducir riesgos y daños de los terremotos?

Para reducir los efectos de los daños de terremotos no hay un enigma. La solución más adecuada y la única es respetar el reglamento. Tenemos como prueba lo que pasa, por ejemplo, en Japón, que tiene una estrategia y una cultura de comportamiento frente a los terremotos basada sobre una construcción de edificios según las normas adecuadas, y vemos que cuando hay un terremoto de 7, incluso más fuerte, la mayoría de los edificios quedan intactos, mientras que aquí con un temblor de 6,3 en Alhucemas, hizo mucho daño.

Después, viene la educación y la información de la población. Hay que establecer una cultura de comportamiento frente al terremoto. Estamos en una región con riesgo sísmico establecido. Entonces, la población en todo Marruecos tiene que adquirir una cultura de terremotos. Hay que enseñárselo a los niños en la escuela, y después en la universidad. Además, evidentemente, hay que hacer mucha más investigación científica sobre el tema.

El seísmo del viernes se sintió en Mauritania, Argelia, Portugal y España. ¿Tienen que preocuparse los países vecinos?

Este terremoto fue muy fuerte, efectivamente; y se sintió fuera de Marruecos, pero no tanto. Por ejemplo, en Tánger, donde vivo, solo algunas personas han sentido un movimiento ligero, en edificios altos.

En España, Portugal y Mauritania creo que lo habrá sentido muy poca gente. Evidentemente los instrumentos sísmicos lo van a registrar en todo el mundo, en todas las partes de la tierra. Sin embargo, no se puede decir que este terremoto tendrá consecuencias de peligro sobre los países vecinos. La zona que ha sido afectada se limita geográficamente entre Agadir y Ouarzazate, en el sur; hasta Beni Melal, El Jadida y Casablanca, en el norte. En esta área, la población lo ha sentido, y ha supuesto daños en los edificios débiles. Hemos visto que hay muertos hasta en la ciudad de Casablanca.

