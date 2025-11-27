Alvar Hinojal, el chef con Estrella Michelin que 'presume' de ser uno de los más baratos: su menú cuesta sólo 38 euros

Todas las miradas del mundo de la gastronomía se han dirigido la noche de este pasado martes a Málaga, donde se ha celebrado la tradicional gala de las estrellas Michelin. Una cita culinaria que cada año trae sorpresas y también alguna decepción, cuando alguno de los restaurantes pierde su insignia.

Lejos de los precios desorbitantes que se suelen asociar a todo aquel restaurante con Estrella Michelin, también existen propuestas más accesibles. Es el caso del restaurante Alquimia (Valladolid), de Alvar Hinojal, que abre las puertas de su cocina a todo su público con menús degustación desde los 38 euros.

En Castilla y León, aunque no suma ninguna nueva estrella, casi 20 restaurantes mantienen su prestigio Michelin. Aunque tampoco te vas a encontrar un menú por 15 euros, lo cierto es que hay restaurantes que ofrecen algunas propuestas a precios relativamente accesibles para algún capricho. Muy distanciado de los 200, 300 o hasta 700 euros de algunos menús de restaurantes con varias estrellas Michelin.

Los 19 restaurantes de Castilla y León con Estrella Michelin cabe resaltar que tienen solo una, no hay ninguno con dos o hasta tres. Y el más barato donde se puede comer (menú degustación) es en Alquimia, del chef Alvar Hinojal. Es importante aclarar que todos los menús de los que hablaremos no incluyen el maridaje, que va aparte.

Este restaurante ubicado en pleno centro de Valladolid, junto a la iglesia de La Antigua, tiene dos zonas diferenciadas. Aunque tanto Alquimia como otros restaurantes, no todos, cuentan para comer con carta, habiendo una gran variedad de costes en los platos, el baremo escogido ha sido el precio de los menús degustación.

En el caso de la propuesta de Alvar Hinojal tenemos la posibilidad de conocer su cocina por 38 euros con su menú Crisol de siete pases. Esta zona del restaurante no está reconocida por la Guía Michelín, pero es fruto del buen hacer entre los fogones del chef.

Laboratorio, que es la otra zona del restaurante y esta sí posee la Estrella Michelin, también cuenta con propuestas accesibles. Esta zona de alta cocina dispone de tres menús degustación. Uno más económico de 50 euros con seis pases, otro de 75 euros con 16 pases y un último más caro de 120 euros, pero con 22 pases.

El menú de 38 euros se llama 'Alquimistas viajeros'. Es una simbiosis de varias gastronomías de todo el mundo. Cuenta con elaboraciones que se inspiran en la India, Italia, Turquía, Tailandia, México, China y Francia.

Desde una pakora, samosa y pani puri, hasta una merluza zarandeada o cerdo char siu. Y de lo salado a lo dulce, con un crissant con pistacho y vainilla para completar la comilona.

También en Valladolid encontramos otras propuestas con Estrella Michelin. Es el caso del Restaurante Trigo. En esta ocasión la oferta más barata asciende a los 45 euros. Es el menú como en casa, que no se sirve en festivos, únicamente tiene cinco pases.

También tiene el menú festival, con siete pases por 75 euros. Hay un tercer menú homenaje por 105 euros y 10 pases.

De Valladolid viajamos hasta a Salamanca, donde nos encontramos el restaurante En la Parra. Su oferta son tres menús degustación. Uno más barato, 'Concepto Charro', por 50 euros, con seis pases. Luego están 'Pizarra', por 110 euros, con 11 pases, y 'Granito', por 90 euros, con siete pases. Por último, ofrecen un menú infantil de 6 pases por 45 euros.

En la ciudad charra también está el restaurante Víctor Gutiérrez, que es el único peruano con Estrella Michelin. Ofrecen dos menús, 'Mestizo', de ocho pases por 85 euros, y 'Raíces', de 14 pases y 160 euros.

Volviendo a la provincia de Valladolid está La Botica de Matapozuelos, en el municipio de mismo nombre, con dos menús. Un primero llamado 'Un paseo por el entorno', que ya nos deja muchas pistas de lo que degustaremos, por 100 euros y 15 pases, y otro conocido como 'La cocina campesina', por 80 euros y 10 pases.

Que la gastronomía está muy presente en Valladolid se demuestra en que también cuentan con al menos otros tres restaurantes con Estrella Michelin. Uno es el Ambivium, en Peñafiel, que ofrece el 'Menú Cellarium: Raíces y Futuro' por 180 euros y 15 pases.

También el Taller Arzuaga, en Quintanilla de Onésimo, con dos propuestas, una de 135€ (11 pases) y otra de 185 euros (15 pases). Por último, en Valladolid se encuentra Refectorio, el restaurante del complejo exclusivo de Abadía Retuerta, en Sardón de Duero.

Actualmente, en su página web ofertan dos menús, Origen, de 165 euros, y Legado, de 195 euros. En otras temporadas contaron también con Terruño, por 145 euros. Y hacen propuestas limitadas y exclusivas, que ascienden varias decenas y centenas de euros más.

Otra de las provincias con gran presencia en las estrellas Michelin es Burgos. En la ciudad nos encontramos con Cobo Evolución, que ofrece el menú Humanidad por 165 euros, y Ricardo Treviño, con dos propuestas, un camino corto de 16 pases por 95 euros y uno largo de 18 por 115 euros.

En la misma provincia, concretamente en Miranda de Ebro, está Erre de Roca, con un menú de 12 pases y 80 euros y otro de temporada con 17 pases por 108 euros. Este mismo municipio también cuenta con una segunda Estrella Michelin, la de Alejandro Serrano, que actualmente tiene los menús disponibles de S (110 euros) y L (150 euros).

En Zamora encontramos dos restaurantes con Estrella Michelin. Uno El Ermitaño, en Benavente, que nos trae un menú degustación de 100 euros con 12 pases. El otro, el restaurante Lera, en Castroverde de Campos, donde encontramos una primera propuesta tradicional y de temporada con seis pases por 80 euros y una segunda de platos de caza por 110 euros la opción corta y 168 la larga.

León asciende a los tres restaurantes con Estrella Michelin. Dos en la ciudad, el Cocinados (nueve pases por 85 euros y 14 por 140 euros) y Pablo, con un único menú de 11 pases por 98 euros.

En Ponferrada está Mu.na, con su menú Viaje a Japón por 105 euros. Por último, Navaleno (Soria) tiene una Estrella Michelin con La Lobita (Menú Negral 120 euros por 12 pases y Menú Albar 90 euros por 10 pases) y Ávila otra con el restaurante Barro, de Carlos Casillas, con dos menús, de 150 y 180 euros.