La salmantina Sara Cámara se corona como la reina de la repostería nacional

La delegación de Castilla y León, con Sara Cámara como campeona en la categoría de repostería

Castilla y León ha logrado un resultado sobresaliente en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería celebrado este 11 de noviembre en Palma de Mallorca.

La delegación consiguió un triunfo histórico en la categoría dulce: la salmantina Sara Cámara se alzó con el primer puesto en repostería, demostrando un dominio técnico y creativo con un postre innovador.

Sara Cámara, tras ganar previamente el campeonato autonómico, conquistó al jurado con una propuesta de alto nivel técnico centrada en la almendra como ingrediente principal.

Por su parte, el chef vallisoletano Carlos Prieto logró una destacada cuarta posición en la modalidad de cocina, defendiendo con solvencia sus platos elaborados con llampuga y pollo, productos elegidos por la organización.

Desde la Asociación Maestres de Cocina se ha felicitado a ambos profesionales por su desempeño, destacando el "esfuerzo incansable y altísimo nivel" de Sara Cámara, que sitúa a la Comunidad en lo más alto de la repostería nacional.

También reconocieron la "entrega y buen hacer" de Carlos Prieto, cuyo resultado refleja el "excelente momento" de la cocina de Castilla y León.