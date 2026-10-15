El otoño es la estación del año que invita a perderse en bosques donde la luz se cuela entre las ramas, las hojas forman alfombras doradas y el tiempo parece detenerse. Lugares mágicos que albergan una luz especial, donde el dorado de las hojas caídas de los árboles abrigan senderos jalonados por riachuelos, gotas de rocío y las primeras setas de la temporada.

El Castañar del Tiemblo, en la provincia de Ávila, es uno de ellos. Pero este otoño tiene algo que lo hace todavía más especial: sigue vivo después de haber estado a punto de desaparecer entre las llamas.

El incendio forestal que arrasó buena parte del entorno el pasado julio amenazó este tesoro natural de Castilla y León, orgullo de la provincia de Ávila.

Sin embargo, el corazón del bosque resistió gracias a la movilización de los vecinos, que se enfrentaron al fuego con palas y rastrillos para impedir que avanzara.

Y con él sobrevivió su habitante más ilustre: 'El Abuelo', un castaño de más de 500 años que ha visto pasar generaciones enteras bajo sus ramas.

Ahora, apenas unos meses después, el bosque vuelve a ser protagonista de una noticia mucho más esperanzadora.

Según un estudio de la plataforma de alquileres vacacionales Holidu, El Tiemblo es el destino vinculado a los castañares más buscado de España para una escapada de otoño, con 10.170 búsquedas mensuales en Google.

Una primera posición que adquiere un significado especial después de lo ocurrido.

El 'Abuelo', el castañar centenario de El Tiemblo Holidu

'El Abuelo', cinco siglos guardando los secretos del bosque

Quien se adentra en el Castañar descubre pronto que no es un bosque cualquiera. Los senderos serpentean entre árboles de troncos retorcidos, raíces que parecen abrazar la tierra y ramas que forman una bóveda vegetal sobre la cabeza del senderista.

En otoño, el paisaje se transforma. Los verdes del verano dejan paso a una extraordinaria variedad de amarillos, cobrizos y ocres. Las hojas caídas cubren los caminos y cada rincón parece pedir una fotografía.

Pero hay un lugar donde es obligatorio detenerse.

Es el hogar de 'El Abuelo', un castaño monumental de más de cinco siglos cuyo enorme tronco hueco se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del paisaje abulense. Su corteza, marcada por el paso del tiempo, recuerda las arrugas de un rostro anciano. Su interior es tan amplio que pueden caber varias personas.

Cuesta imaginar cuántos otoños ha contemplado. Cuántas nevadas, tormentas y veranos abrasadores han pasado por sus ramas. Este año ha sumado a su larga historia un episodio que pudo haber sido el último.

El rincón de Ávila que conquista a los viajeros

La belleza del Castañar no ha pasado inadvertida para quienes buscan una escapada rural con la llegada del otoño.

El estudio de Holidu, elaborado a partir de las búsquedas en Google recopiladas en octubre de 2026, sitúa al Tiemblo a la cabeza de los destinos castañeros de España, con 10.170 búsquedas mensuales.

Supera por un estrecho margen a Parauta, en Málaga, con 10.120 búsquedas. El podio lo completa Hervás, en Cáceres, con 8.470.

La clasificación incluye doce destinos repartidos entre Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Madrid. Aunque Andalucía concentra siete localidades, es el municipio abulense el que despierta mayor interés.

Y es que lo tiene todo para estar en el top. A poco más de una hora de Madrid, El Tiemblo reúne naturaleza, patrimonio y paisajes de gran belleza. Además del Castañar, el entorno ofrece lugares como el embalse del Burguillo o los célebres Toros de Guisando, dos atractivos para completar una escapada de fin de semana.

Un paseo entre castaños centenarios

Una de las mejores formas de conocer este rincón de Ávila es recorrer la Senda del Castañar, una ruta circular de unos 4,4 kilómetros y dificultad baja, que permite adentrarse en el bosque y descubrir sus ejemplares más singulares.

El camino discurre entre castaños, rincones cubiertos de musgo y pequeños claros donde la luz juega con las hojas. Su principal atractivo es, por supuesto, el encuentro con 'El Abuelo'.

Pero el encanto está también en los detalles: el crujido de las hojas bajo las botas, los colores que cambian según la hora del día y ese silencio que solo se encuentra lejos del ruido de las ciudades.

En temporada alta, el acceso al Castañar está regulado, por lo que conviene consultar las condiciones de visita y reservar con antelación.

Mucho más que un paisaje bonito

El Castañar del Tiemblo siempre ha sido uno de esos lugares a los que merece la pena volver. En primavera, cuando despiertan las primeras hojas; en verano, cuando su sombra ofrece refugio; y, especialmente, en otoño, cuando el bosque se viste con sus colores más espectaculares.

El incendio ha dejado heridas profundas en el entorno y pasarán años antes de que algunas zonas recuperen su aspecto anterior. Por eso, cuidar el Castañar es ahora más importante que nunca.

Quizá esa sea la lección más hermosa que deja este otoño en El Tiemblo. Que algunos paisajes se admiran pero también se quieren, se protegen y, cuando llega el peligro, se defienden.

'El Abuelo' ha sobrevivido a más de 500 otoños. El de 2026 será recordado como aquel en el que volvió a teñirse de oro después de haber mirado de frente al fuego.