Así les encanta comer tortilla de patatas a los castellanos y leoneses: un veredicto claro en el Día Mundial

Con motivo del Día Mundial de la Tortilla de Patatas, que se celebra cada 9 de marzo en honor a uno de los platos más emblemáticos y queridos de la gastronomía española, el obrador familiar Barrancos Food ha elaborado un detallado estudio provincial que pone números y mapa a uno de los debates más apasionados y eternos de la cocina nacional: ¿con cebolla o sin cebolla? ¿jugosa o muy hecha?

Este análisis, basado en preferencias reales de consumidores por toda España, revela un veredicto bastante claro y contundente: la tortilla con cebolla domina de forma abrumadora el panorama nacional, imponiéndose en 48 de las 52 provincias analizadas.

Solo una comunidad autónoma resiste con firmeza la tendencia general: Galicia, donde la versión sin cebolla gana en las cuatro provincias gallegas, con A Coruña destacando como el bastión más 'sincebollista' del país, con un 74% a favor de eliminar la cebolla.

En el resto del territorio, la cebolla no solo se mantiene, sino que se consolida como ingrediente casi imprescindible para la mayoría, aportando ese toque dulce, jugoso y aromático que muchos consideran inseparable de una buena tortilla.

En paralelo, el estudio también resuelve el otro gran dilema: el punto de cocción. La tortilla jugosa, o poco hecha, se erige como la opción preferida en la gran mayoría de las provincias, reflejando esa búsqueda del interior cremoso y húmedo que tantos paladares valoran por encima de la versión más cuajada y seca.

Con cebolla y jugosa

En el caso de Castilla y León, la Comunidad se alinea de forma clara y mayoritaria con la tendencia nacional dominante. Las nueve provincias castellano y leonesas se declaran 'cebollistas', rechazando la excepción gallega y abrazando la tortilla con cebolla como la versión preferida por la inmensa mayoría de sus habitantes.

Destacan especialmente provincias como León, donde la opción con cebolla arrasa con contundencia, y el interior jugoso se impone con alrededor del 65 % de las preferencias, consolidando un perfil muy similar al del conjunto de España: cremoso por dentro, aromático gracias a la cebolla pochada y lejos de la versión muy cuajada.

En Burgos, el apoyo a la cebolla ronda el 58%, mientras que la tortilla poco hecha gana aún más terreno, con un 60% de los burgaleses optando por ese punto meloso y húmedo que muchos consideran el secreto de una tortilla memorable. Algo parecido ocurre en Palencia, donde las cifras son aún más expresivas: 62% a favor de incluir cebolla y 60% prefiriendo la versión jugosa.

Para el resto de provincias, Valladolid, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia y Soria, el estudio indica mayorías claras aunque con variaciones en intensidad, generalmente por encima del 55-60% a favor de la cebolla y en torno al 60% o más por el punto jugoso.

Estas cifras, alineadas con el perfil nacional, destacan la preferencia por una tortilla aromática gracias a la cebolla y con un interior cremoso, lejos de la versión más seca y cuajada.

Esta uniformidad refuerza la idea de que Castilla y León forma parte del gran bloque peninsular que ve en la cebolla un aliado indispensable para aportar dulzor, textura y jugosidad extra, sin renunciar a ese corazón cremoso que define la tortilla ideal para la mayoría.

Así, mientras Galicia defiende con orgullo su tortilla 'pura' sin cebolla, Castilla y León se suma al bando mayoritario y celebra el Día Mundial de la Tortilla reivindicando una versión generosa, aromática y, sobre todo, jugosa.