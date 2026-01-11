Del accidente al asador: Jesús Calleja se da un homenaje de lechazo para despedirse del Dakar

Ni el accidente ni el obligado abandono del Dakar han conseguido borrar la sonrisa de Jesús Calleja. Desde Riad, en plena etapa de descanso de la prueba más dura del mundo, el aventurero leonés ha compartido en redes sociales un mensaje en el que mezcla balance deportivo, espíritu de superación… y un inesperado homenaje gastronómico a Castilla y León.

“Una pena que yo no pueda continuar en el Dakar, ya sabéis el accidente que tuvimos”, arranca Calleja en el vídeo. Asume lo ocurrido con naturalidad: “Esto es el Dakar, es la carrera más dura del mundo, ya sabemos a lo que venimos y pueden pasar muchas cosas”.

Pese al abandono, reivindica su rendimiento. “Esto no hace más que reivindicarme de que hemos ido bien. Hemos estado en las posiciones de arriba cuando nos han dejado correr”, explica, satisfecho con su nivel de pilotaje. “Es algo que yo siempre lucho conmigo mismo: cómo estoy, a qué nivel estoy”.

Mirad cómo nos despedimos de Arabia Saudí, amigos!! Comiéndonos un lechazo espectacular de mi tierrina, Castilla y León @tierradesabor, así da gusto!! Volvemos a España muy contentos pero por poco tiempo, porque no paramos! Me voy de rodaje en unos días y hay muchas cosas que… pic.twitter.com/1oENCOaBFX — Jesús Calleja (@JesusCalleja) January 10, 2026

El susto fue importante. “Fue un susto gordo el de ayer”, reconoce, aunque pone en valor la seguridad de los vehículos: “Qué preparados están los coches, qué fuertes hacen las jaulas, qué buena es la protección y no ocurrió nada”. También deja una reflexión sobre la organización: “Hay que intentar que no haya este lío de recolocaciones casi imposibles que no tocaban”.

Mientras tanto, toca recoger. “Ya estamos empaquetando la caravana, haciendo el equipaje. Esto parece una leonera”, dice entre risas, mostrando a su equipo y el interior del campamento. “Esta ha sido mi casa durante esta semana de Dakar”.

Lejos de detenerse, Calleja mira ya al futuro. “Volveremos, pero yo no paro”, afirma. En apenas unos días retomará nuevos proyectos y anuncia lo que está por llegar: “Dentro de muy poco vais a ver la segunda temporada de Universo Calleja”. Una declaración de intenciones clara: “Esta es mi vida. Me dedico a hacer aventuras y a contároslas. A veces salen bien, a veces no tan bien, pero si no lo intentas, nunca se hace”.

Y entonces llega el momento más castellano y leonés del vídeo. Calleja se detiene ante un asador en Riad, curiosamente el Asador Aranda, y no puede evitar la emoción: “Mira qué corderitos… mira cómo está cortando este lechazo”. Orgullo puro: “Tierra de Sabor, Castilla y León aquí en Arabia Saudí”. Y le explica al camarero que es embajador de la marca de los corderos que está preparando para su nutrida clientela.

“Qué orgullo”, insiste antes de rematar: “Cómo he comido lechazo como si estuviera en mi tierra, en Castilla y León. Asador de Aranda increíble aquí en Riad, en la capital de Arabia Saudí”.

El Dakar puede esperar. El espíritu aventurero —y el sabor de casa—, no.