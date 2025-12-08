María José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás: "Es un lugar ideal para vivir, tenemos absolutamente de todo"

Baltanás, corazón del Cerrato palentino, se ha convertido en el secreto mejor guardado de quienes buscan cambiar de vida sin renunciar a nada esencial. A solo 20 minutos de Palencia y 45 de Valladolid, este municipio de apenas 1.200 habitantes ofrece una ubicación geográfica envidiable, oportunidades de empleo y un amplio catálogo de servicios. Todo ello envuelto en una tranquilidad que ya no se encuentra ni en muchos barrios periféricos de las capitales.

Pero lo que hace inigualable a Baltanás es su barrio de bodegas tradicionales, un laberinto subterráneo de más de 300 cuevas excavadas en la ladera, considerado uno de los conjuntos mejor conservados de Europa. Al amanecer, la luz se derrama sobre los cerros dorados y las chimeneas de ventilación; al atardecer, el paisaje se vuelve violeta y silencioso. Aquí la vivienda sigue siendo accesible, el aire es limpio y los niños juegan en la plaza sin que nadie mire el reloj. Una oportunidad para aquellas personas deseosas de vivir de verdad.

La alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, resume con una frase, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, el atractivo y las potencialidades de este municipio palentino. "Tenemos absolutamente de todo", asegura con orgullo la regidora, que lleva en el cargo desde 2007, y que se muestra profundamente agradecida por haber recibido el apoyo de sus vecinos durante los últimos 18 años.

De la Fuente recuerda como decidió dar el paso de presentarse a la Alcaldía. "Yo no me lo había planteado pero el alcalde de aquel momento, Miguel Puertas, me lo propuso y me dijo que si me interesaría y pensé que era una buena manera de hacer algo por mi pueblo y así fue, con la mejor de las intenciones y con mucha ilusión", señala.

La alcaldesa asegura que siempre ha agradecido el apoyo de sus vecinos. "La gente de mi pueblo me ha dado la oportunidad de poder trabajar por mi pueblo, aportar mi grano de arena e intentar que el pueblo esté mejor, que la convivencia esté mejor y ahí hemos puesto toda nuestra voluntad tanto yo como todos los concejales que me han acompañado todos estos años. Ha habido mucha entrega, mucha buena voluntad y logros, el pueblo está mejor", asegura.

Un pueblo "más moderno"

De la Fuente se muestra convencida de que el pueblo "ha sufrido una transformación importante" y que es "más moderno, más cuidado y con un valor al patrimonio como fue conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural para el conjunto etnológico de las bodegas de Baltanás".

"Es un elemento destacado porque se trata de trabajar para que los recursos más característicos y que te identifican sirvan al desarrollo social y económico del municipio y que a través de eso se puedan conservar y transmitir a las generaciones futuras. Fue un momento muy importante pero hay muchos momentos importantes porque cada jardín, cada calle que se ha reparado, cada instalación deportiva y cada servicio nuevo no deja de ser un logro que mejora el día a día y eso es lo que nos guía, nos impulsa y nos motiva", señala.

Una situación geográfica "envidiable"

La regidora asegura que su equipo de Gobierno trabaja para que el municipio sea atractivo para que la gente quiera quedarse a vivir. "Tenemos una situación geográfica envidiable, estamos a 20 minutos de Palencia en coche y a 45 de Valladolid o de Burgos, con tiempos de llegada a cualquier núcleo de población o polígono importante muy inferiores a los que tiene cualquier vecino que viva en Madrid y eso tiene que ser una oportunidad para nosotros", apunta.

Y asegura que han tratado de conseguirlo a través de "una mejora de la calidad de vida y de los servicios, una atención a los vecinos, que haya elementos para el ocio y absolutamente todo lo que una persona en cualquier otro lugar puede disfrutar".

En lo que se refiere a los momentos más difíciles de su mandato, De la Fuente destaca la pandemia de la Covid-19, aunque hace hincapié en el sentimiento de solidaridad que protagonizó aquellos duros meses en el pueblo.

"La pandemia fue un momento muy difícil pero hubo mucha colaboración vecinal para estar pendientes de las personas que estaban solas y la gente de Protección Civil estuvo devolviendo a los niños los libros que se habían dejado en el colegio, pensando que iban a volver pronto, y llevando alimentos. Fue difícil y lo gestionamos con muchísimo apoyo de la Junta y de la Diputación, afortunadamente salimos de aquello y lo hicimos lo mejor que pudimos y no tuvimos malos resultados", asegura.

Y destaca las lecciones aprendidas de aquel episodio. "Te das cuenta de que tienes vecinos muy cerca, de que nos tenemos que ayudar entre todos y que sumando es como podemos hacer que las cosas mejoren y que todos podamos progresar", añade.

El apoyo del Ayuntamiento

La alcaldesa de Baltanás detalla las medidas de apoyo del Consistorio al comercio local y las empresas del municipio. "Apoyamos a la hostelería, los premios que damos en concursos y fiestas siempre son vales para consumir en las tiendas restaurantes y bares del municipio, son pequeños gestos que hacen que la gente pueda conocer la cantidad de cosas buenas que tenemos y que nos ofrece el entorno más cercano. Además, tenemos también bonificaciones para la instalación de empresas en el polígono", señala.

De la Fuente insiste en que, desde el Ayuntamiento, ayudan en todo lo posible con la celebración de eventos y de fiestas y que, si alguna empresa tiene alguna necesidad, también tratan de ayudar. Y destaca la importante variedad de negocios que alberga la localidad.

"Tenemos la fábrica de Quesos Cerrato, con más de 100 trabajadores, el supermercado de Agropal, que también da empleo, pero tenemos tiendas de todo tipo, pescadería, carnicería, tiendas de alimentación, frutería, y a todas esas personas colaboramos consumiendo y haciendo ver que muy cerca tienes productos de mucha calidad. Tenemos incluso una ferretería de finales del siglo XIX", apunta.

El barrio de bodegas tradicionales, declarado BIC como conjunto etnológico, es otro de los grandes atractivos de la localidad y, en él, se encuentra La Zarcera, un centro enoturístico de gran importancia que cuenta también con todo el apoyo del Ayuntamiento.

"La Zarcera es el único centro enoturístico que hay en la comarca, en la provincia y en la Ruta del Vino de Arlanza, es un lugar singular, que es una taberna y sirve productos de proximidad pero también ofrece visitas guiadas y promoción turística y potenciamos su actividad. Tuvieron en 2022 un premio a mejor establecimiento enoturístico de España y hemos tratado de acompañar este recorrido y esta proyección que tiene y que esperamos que tenga durante muchos años", afirma.

Vivienda protegida

Entre los retos a corto plazo, De la Fuente destaca un proyecto de construcción de vivienda protegida en el municipio. "Queremos favorecer que haya vivienda buena y moderna en Baltanás para asentar población. La promoción de vivienda está como está desde la gran crisis inmobiliaria y desde el Ayuntamiento hemos puesto a disposición de la Junta, a través de la empresa pública Somacyl, unos terrenos para construir viviendas y que tengan acceso a esas viviendas personas jóvenes que quieran empezar su vida en pareja o en solitario", señala.

Y apunta que el objetivo es "que arraiguen allí y desarrollen su vida en un pueblo como Baltanás que tiene muchísimas ventajas y oportunidades". "Estamos muy ilusionados con la promoción de esta vivienda que esperemos que se concrete pronto en una realidad y en edificios construidos", señala con orgullo.

Además, hace hincapié en el papel fundamental que juega la oferta de vivienda a la hora de atraer población. "Si tienes vivienda en un lugar atractivo y bonito donde vivir, todos los servicios, posibilidades de ocio y de poder trabajar en el entorno sin un exagerado coste en tiempo y dinero estamos favoreciendo que el mundo rural siga vivo y se revitalice. Esperamos y deseamos conseguir el objetivo", afirma.

Un lugar ideal para vivir

La regidora asegura que Baltanás es "un lugar muy atractivo por su situación geográfica, por sus posibilidades de poder trabajar en la propia localidad y en el entorno más cercano". "Tiene absolutamente de todo, desde farmacia a centro de salud pasando por parque de bomberos, cuartel de la Guardia Civil, todos los servicios más básicos están garantizados", apunta.

Y señala que, además, tiene "servicios de segunda generación que también hacen el pueblo más atractivo, como la sala de promoción de autonomía personal para mantener la forma física, una programación y una oferta de ocio muy importante y son elementos que suman".

"Tenemos de todo, lo que hay que hacer es salir a la calle, disfrutarlo, conocerlo. Hay muchas actividades relacionadas con el crecimiento personal, la socialización con las diferentes asociaciones, como la del barrio de bodegas o la de peñas, hay un movimiento de gente que quiere colaborar y hacer cosas por su pueblo. Es estimulante y creativo y es un lugar muy atractivo y muy apetecible para vivir", zanja la alcaldesa.