Cuando la magia vuelve al pueblo: La Cistérniga se prepara para una Navidad de encuentros y recuerdos

Una edición anterior de la Cabalgata de Reyes en el municipio vallisoletano de La Cistérniga

A punto de encender sus primeras luces navideñas, La Cistérniga ultima los detalles de una programación pensada para ser vivida en compañía. No solo se trata de llenar plazas y edificios de adornos, sino de llenar los días de encuentros, voces y sonrisas. Desde el 5 de diciembre y hasta la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero, el municipio ofrecerá un calendario variado que mezcla tradición, creatividad, convivencia y magia.

La cita inaugural será el viernes 5 de diciembre en la Casa de Cultura, donde a las 17.00 horas vecinos de distintas edades colocarán juntos la decoración navideña, hecha durante las actividades culturales del año. A esa misma hora se abrirá el Buzón Real, primer guiño a la ilusión infantil. Más tarde, a las 19.00 horas, la Plaza Mayor se iluminará con el encendido oficial del alumbrado, seguido de un espectáculo infantil que marcará el inicio de unas fiestas que quieren sentirse más humanas que nunca.

A partir de ahí, la Navidad irá tomando forma a través de talleres que hablan de emociones, festivales parroquiales llenos de voces jóvenes, rutas de villancicos por las calles, instrumentos caseros y niños pidiendo aguinaldo. La música volverá en forma de tradición, pero también de reencuentro y ambiente comunitario.

El programa reserva momentos especialmente cálidos, como el Taller Intergeneracional del sábado 20, en el que niños y mayores compartirán historias y recuerdos para “crear Navidad” juntos. Ese mismo día, el Auditorio acogerá el concierto navideño Dos Orillas, que pondrá la banda sonora a uno de los fines de semana más emotivos de diciembre.

También habrá actividades pensadas para despertar la creatividad: desde talleres de cuentos, manualidades y juegos tradicionales para los más pequeños los días 22, 23 y 26, hasta el taller de acuarela Pinta tu calendario 2026, que permitirá a los participantes crear un recuerdo personalizado o un regalo hecho a mano.

La programación cultural se completa con teatro familiar: La máquina del tiempo, interpretada por la Banda de Música de La Cistérniga, y Tarzán, a cargo de Festuc Teatro. Y del 28 de diciembre al 4 de enero, el Polideportivo Félix Suárez se transformará en un parque de hinchables, animación y pista de patinaje gracias al Navipark, un espacio pensado para disfrutar en familia.

El 31 de diciembre será el turno de los niños con la Nochevieja Infantil: campanadas con gominolas, risas, entrega de premios de belenes y fachadas, y una actuación que anticipará la despedida del año antes de la discomovida Star Night.

Enero llegará con una mirada curiosa a las tradiciones navideñas. El día 2 se celebrará una salida a Valladolid para descubrir cómo se interpretan los belenes, qué significan sus figuras y qué historia hay detrás de ellos. Esa misma tarde, los Pajes Reales llegarán a la Plaza Mayor, con chocolate y motos incluidas.

El gran final llegará el domingo 5 de enero con la Cabalgata de Reyes La Noche Mágica. A las 18.30 horas, desde el Teatro Municipal La Nave, la música, las luces y los personajes infantiles acompañarán a los Reyes Magos por las calles del pueblo. El recorrido terminará en el Polideportivo Félix Suárez, donde los niños podrán saludarles en persona. Y, como manda la tradición, la jornada se cerrará con chocolatada y roscón en el Centro Juvenil Saiano.

Durante todas las fiestas, seguirán en marcha la exposición Animaladas, así como los concursos de decoración de fachadas y de belenes, que llenarán de creatividad y detalle los patios, balcones y ventanas del municipio.

Una Navidad hecha de encuentros y recuerdos. Donde lo importante no está solo en el programa, sino en lo que pasa cuando los vecinos se encuentran para vivirlo juntos.