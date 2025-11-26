La nueva zona básica de salud de La Cistérniga se acerca a convertirse en realidad

La Junta de Castilla y León ha presentado ante el Consejo Castellano y Leonés de Salud la propuesta para crear una nueva Zona Básica de Salud (ZBS) en La Cistérniga, segregándola de la modificación de Delicias I, que ya cuenta con 27.478 tarjetas sanitarias.

Esto implica que, tras dar cuenta a esta institución, pasará posteriormente al Consejo Consultivo antes de su aprobación en Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

La nueva ZBS, clasificada como zona urbana, atenderá a 8.957 pacientes y estará cubierta por el centro sanitario de la calle Fragua, número 14, del propio municipio.

El objetivo, según la Junta, es ofrecer una atención sanitaria "más accesible, equitativa y adaptada a las necesidades actuales de una población caracterizada por el crecimiento demográfico registrado en los últimos años, unido al incremento de la demanda asistencial vinculada al envejecimiento poblacional y a la alta prevalencia de enfermedades crónicas".

La reestructuración ayudará a optimizar los recursos y la coordinación entre los profesionales, mejorar la proximidad de los servicios y ajustar la carga asistencial.

La delimitación territorial de la nueva zona incluirá el municipio de La Cistérniga y sus entidades singulares, es decir, el Polígono Industrial La Mora, las urbanizaciones El Paramillo y El Páramo, y distintas fincas, además del Centro Ecuestre Vega del Pinar.

Por otro lado, Delicias I mantendrá su centro de salud en el Paseo Juan Carlos I, número 18, y pasará a atender 18.521 tarjetas sanitarias individuales.

La decisión está fundamentada en el Decreto 32/1988, de 18 de febrero, y en la Ley 8/2010, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que estipula criterios geográficos, demográficos y socioeconómicos a la hora de organizar las zonas básicas de salud.

En los próximos días, la Junta abrirá el trámite de información pública tanto en el Portal de Gobierno Abierto como en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).