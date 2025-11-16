La oferta enoturística de Castilla y León, líder con 9 rutas del vino

La Junta de Castilla y León está presente en la feria INTUR 2025 con un stand institucional en el que se recoge, entre otros productos, la oferta enoturística turística de la Comunidad, donde Castilla y León es líder con las 9 Rutas del Vino de Castilla y León, certificadas por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino). La enogastronomía tiene un espacio destacado desde el que se realizan presentaciones de productos, showcookings, demostraciones y degustaciones gastronómicas, para los visitantes que se acerquen hasta este espacio.

Las Rutas del Vino participan en este espacio. Nuestro territorio, vertebrado por el río Duero, está íntimamente ligado a la cultura del vino y esto ha propiciado el desarrollo de nuestras 9 Rutas del Vino: Arlanza, Arribes, Cigales, El Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora.

En cada una de ellas se combina la producción del vino con la riqueza patrimonial, natural y gastronómica, construyendo una interesante oferta de enoturismo, que nos configura como un destino líder en España.

Hortalizas, langostinos y trufa con caldo de setas.

La Ruta del Vino Arlanza se encuentra al sur de la ciudad de Burgos y al este de Palencia y recorre tierras de ambas provincias castellanas. 2.000 km2 con más de 450 hectáreas de viñedo, situados entre los valles medio y alto del Arlanza, la sierra de Covarrubias y los páramos del Cerrato, amparados por la Denominación de Origen Vitivinícola Arlanza. Contacto y más información en info@rutadelvinoarlanza.com y www.rutadelvinoarlanza.com.

La Ruta del Vino Arribes está situada entre las provincias de Salamanca y Zamora, en la frontera con Portugal, con más de 150 km de cañones fluviales de los que toma su nombre "Arribes", a la orilla del Duero y sus afluentes. Se trata de una ruta de enorme belleza, ubicada en el impresionante espacio natural Arribes del Duero, declarado Parque Natural, dentro de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica de la UNESCO. Contacto y más información en hola@rutadelvinoarribes.com y www.rutadelvinoarribes.com.

Vendimiadores en la zona de Arribes del Duero.

En la comarca del Bierzo, al oeste de la provincia de León, rodeada de valles que limitan con Galicia y Asturias y a lo largo del Camino de Santiago, se extiende la Ruta del Vino Bierzo. Las bodegas, de marcado carácter familiar, ofrecen experiencias para todos los públicos, para los amantes del vino o para los que se inician; para los que desean una experiencia deportiva en el entorno natural, y para aquellos que buscan una visita tranquila para descubrir el inmenso patrimonio cultural. Contacto y más información en info@enoturismoenelbierzo.com y www.bierzoenoturismo.com.

Ubicada en el Bajo Pisuerga y en el centro de Castilla y León, la cercanía a Valladolid (4 km) y su aeropuerto (8 km), a Palencia (12 km), y a la autovía A-62, convierte a la Ruta del Vino Cigales en un destino atractivo para realizar enoturismo de calidad, con sus bodegas visitables y recursos museísticos, patrimoniales, gastronómicos, paisajísticos, deportivos o de ocio. Contacto y más información en www.rutadelvinocigales.com.

La Ribera del Duero se extiende a lo largo de 115 kilómetros de este a oeste y 35 kilómetros de norte a sur en Castilla y León. De viñedos y campos de cereales se compone una sorprendente tierra, bañada por el río Duero, donde el vino y la gastronomía de la más alta calidad se combinan con el arte, la historia y la naturaleza más auténtica. Contacto y más información en info@riberate.com y www.riberate.com.

Racimos de la variedad Juan García en la DO Arribes del Duero.

En pleno corazón de Castilla, donde el Duero se extiende por campos de cereal y verdes viñedos, nos acompaña la Ruta del Vino de Rueda, un viaje lleno de autenticidad y sensaciones. Tierra generosa, de abundante y rica gastronomía, donde la pasión por la viticultura, la tradición y la tecnología más vanguardista se unen para ofrecer al visitante una experiencia única en torno a su variedad autóctona, el verdejo. Contacto y más información en info@rutadelvinoderueda.com y www.rutadelvinoderueda.com.

Al sur de la provincia de Salamanca, en la Ruta del Vino Sierra de Francia podrás pasear entre viñedos, descubrir nuestras bodegas, disfrutar de catas de nuestros vinos maridados con productos serranos, degustar nuestra rica oferta gastronómica, conocer nuestra diversidad paisajística, perderte por el patrimonio artístico de nuestros municipios y celebrar y disfrutar nuestras fiestas y folclore. Contacto y más información en info@rutadelvinosierradefrancia.com y www.rutadelvinosierradefrancia.com.

La Ruta de Vino de Toro nace con el objetivo de ofrecer experiencias que ‘dejen huella’. Es la alternativa perfecta para un fin de semana de turismo de interior, en una zona repleta de historia, patrimonio, cultura y gastronomía y con una enorme tradición vinícola de calidad. Los orígenes de estos vinos de la comarca zamorana de Toro, son anteriores al asentamiento de los romanos. Cuentan que el Vino de Toro fue en la Carabela La Pinta rumbo a las Indias. Contacto y más información en info@rutavinotoro.com y www.rutavinotoro.com.

Enclavada en el área de influencia del río Duero, y en torno a la Vía de la Plata, la comarca de Tierra del Vino de Zamora se extiende por cuarenta y seis municipios de la provincia de Zamora y diez municipios de la provincia de Salamanca. En esta ruta se podrán conocer diferentes manifestaciones del arte, desde el románico del siglo XI al modernismo del siglo XX, descubrir las bodegas tradicionales de elaboración de vino, que aún se conservan, o disfrutar del paisaje de los campos de cereal combinados con los viñedos centenarios de la Tierra del Vino. Contacto y más información en info@rutavinozamora.com y www.rutavinozamora.com.