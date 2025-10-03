Cuatro prestigiosos chefs de Castilla y León lucharán por proclamarse el mejor cocinero de caza de España

El Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025 ya ha elegido a sus finalistas entre las 40 candidaturas presentadas al certamen. Seis prestigiosos chefs entre los que figuran cuatro de Castilla y León.

Los seleccionados son Jorge Asenjo, jefe de cocina del restaurante Barro de Ávila; Paula Gutiérrez, del Restaurante Víctor Gutiérrez de Salamanca; Nacho Rojo, del Restaurante Onírica de Burgos; y Taigoro Suzuki, de i+T Restaurante, también ubicado en Salamanca.

A estos se suman Beñat Ormaetxea, del Restaurante Jauregibarria de Vizcaya; y Roger Julián, de Simposio Restaurante, en la provincia de Valencia.

Todos ellos demostrarán su maestría con la carne de caza en la final del certamen, que se celebrará el próximo 22 de octubre en el Palacio de Valdeparaíso de Almagro (Ciudad Real).

Y es que estos tendrán seis horas para elaborar en directo tres platos: un aperitivo, un plato libre y un plato principal elaborado exclusivamente con ciervo o jabalí.

El ganador se revelará en la entrega de premios que tendrá lugar a las 17:00 horas y se llevará un premio de 3.000 euros. Si bien, también se otorgarán galardones al mejor aperitivo, el mejor primero y el mejor segundo plato.

El concurso, organizado por Venari, la primera escuela gastronómica del mundo especializada en cocina cinegética, y Grupo Caterdata, empresa responsable del prestigioso Concurso Cocinero del Año, en colaboración con la Diputación de Ciudad Real y de Asiccaza, celebra este 2025 su primera edición.

Este ha sido impulsado con el objetivo de poner en valor la excelencia, creatividad y potencial de la carne de caza, un producto con gran tradición y proyección dentro de la gastronomía contemporánea.

Cuenta, además, con un jurado presidido por Luis Alberto Lera, considerado “el gran embajador de la cocina de caza en España”, e integrado por grandes referentes del panorama culinario nacional, con amplia experiencia en gastronomía de caza.

Entre ellos se encuentran Iván Cerdeño, Fran Martínez, José Antonio Medina, Juan Carlos García, Miguel Carretero, Lucía Gutiérrez y Belén García Castro, además de los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez.

El director de Venari, Florencio Rodríguez, ha destacado que “el nivel de los seis concursantes seleccionados es sobresaliente”.

“Cada uno aporta una visión única de la cocina de caza, aunque todos coinciden en el talento, la pasión y el respeto por el producto. Estoy convencido de que presentarán creaciones originales, con técnica y sentimiento, que pondrán de relieve la diversidad y la riqueza de la gastronomía cinegética española”, ha apuntado.