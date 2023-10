Más de medio centenar de vinos de Castilla y León riegan una exclusiva fiesta en la Milla de Oro madrileña

Los vinos de 56 bodegas castellanas y leonesas han sido los protagonistas indiscutibles de la Fiesta de la Vendimia de la Milla de Oro madrileña. Una cita organizada por Lavinia, en colaboración con la Asociación de Comerciantes Madrid Luxury District, en la que decenas de personas han disfrutado de una jornada festiva en la que, además de ver como los caldos de Tierra de Sabor han regado las fiestas del Pilar del Distrito de Salamanca, han podido degustar lo mejor de la gastronomía de la Comunidad: los ibéricos de Salamanca M.G, el jamón de Guijuelo D.O.P, la cecina de León I.G.P y una selección de quesos de oveja de Valladolid.

Además, todos los asistentes han tenido ocasión de ver una demostración del tradicional pisado de la uva y deleitarse con música jazz a cargo de Barba Dixie Band.

La inauguración de esta sexta edición de ‘Las Vendimias de Ortega y Gasset’, una cita de carácter cultural y gastronómico en la que los presidentes de las denominaciones de origen vinícolas de Castilla y León y otros representantes de las bodegas han inundado la calle madrileña del mismo nombre, ha corrido a cargo del viceconsejero de Política Agraria y Desarrollo Rural, Pedro Medina, que, acompañado del director general del Itacyl, Rafael Sáez, y el director de Lavinia España, Juan Manuel Bellver; ha destacado que "para Castilla y León, para Tierra de Sabor y para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es un gran acontecimiento estar hoy aquí, en el centro de Madrid".

Tras ello, ha añadido que "el vino, como mejor se conoce es bebiéndolo" y que "como decía Ortega y Gasset, ‘el vino da brillantez a las campiñas, exalta los corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza’", explicando a su vez que eso es precisamente lo que pretenden hacer en esta jornada.

Por su parte, el director general del Itacyl ha remarcado que “el vino es uno de los mayores emblemas de productos de calidad de Castilla y León" así como que este "supone una de las mayores actividades del sector agroalimentario”, mientras que Bellver ha animado a todo el público presente a catar las diferentes elaboraciones de la Comunidad, la cual ha definido como "una historia de diversidad, de variedades y de proyectos".

Fiesta de la Vendimia de la Milla de Oro madrileña JCyL

Así, los asistentes han recorrido todas las denominaciones de origen vinícola de Castilla y León a través de los vinos de las siguientes bodegas: D.O. Arlanza (Vinos Sinceros, Bodegas Andrés Septién); D.O. Arribes (Bodegas el Hato y el Garabato, Bodega Frontio); D.O. Bierzo (Akilia, Estévez Bodegas y Viñedos, Bodegas y Viñedos Mas Asturias, Bodegas y Viñedos Raúl Pérez, Bodegas Mauro - Valeyo); D.O. Cigales (Bodegas César Príncipe, Translanzas Bodegas y Vinos); D.O. Ribera del Duero (Viñedos Alonso del Yerro, Bodegas Antídoto, Bodegas Áster, Bodegas Tarsus, Bodegas Cruz de Alba, Bodega Dominio de Calogía, Bodega Finca Torremilanos, Finca Villacreces, Selección César Muñoz, Bodega Matarromera, Bodegas Hermanos Pérez Pascuas - Viña Pedrosa, Sei Solo Bodegas y Viñedos, Bodega Tr3smano, Bodegas Valduero, Bodega Dehesa de los Canónigos, Dominio de Atauta, Bodegas La Horra, Pagos de Anguix, Bodegas Virtus, Bodegas Emilio Moro, Altos de Enebro, Bodegas Bela, Milsetentayseis Bodegas y Viñedos); D.O. Rueda (Bodegas José Pariente, Bodegas Vidal Soblechero, Palacio de Bornos, Bodegas Caserío de Dueñas, Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez); D.O. Tierra del Vino de Zamora (Bodega Viñas del Cénit); D.O. Toro (Bodegas Campo Elíseo, Terra d’Uro, Bodegas Vetus); D.O.P. Cebreros (Rico Nuevo Viticultores, Bodegas Arrayán, Ruben Díaz Viticultor); D.O.P. Sierra de Salamanca (Viñas Serranas); D.O.P. Valtiendas (Bodega Pago El Almendro); D.O.P. Vino de Pago Abadía Retuerta (Abadía Retuerta); D.O.P. Vino de Pago Dehesa Peñalba (Bodegas Vizar); D.O.P. Vino de Pago Urueña (Heredad de Urueña); D.O. León (Bodegas Margón, Vile La Finca Bodega y Viñedos); D.O.P. Valles de Benavente (Bodegas Otero) e I.G.P. de la Tierra de Castilla y León (Alvar de Dios, Alta Pavina).

