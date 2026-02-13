Un hombre vuelca con su coche en Espino de la Orbada y queda atrapado: ha sido excarcelado y trasladado al hospital

Un hombre de 50 años herido después de que su turismo volcara en la carretera DSA-690, en el municipio de Espino de la Orbada, provincia de Salamanca. El accidente ocurrió a un kilómetro de la localidad, en dirección a La Orbada. Un testigo avisó al 1-1-2 de Castilla y León al ver el coche volcado y al conductor herido.

Al recibir la llamada, el 1-1-2 activó el protocolo de emergencias y puso en marcha a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los bomberos de la Diputación de Salamanca y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, quien envió una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al lugar.

Los bomberos tuvieron que rescatar al conductor, quien estaba atrapado por las piernas dentro del vehículo volcado.

Una vez liberado y atendido en el lugar del accidente por personal sanitario, el herido fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una evaluación más completa de sus heridas.