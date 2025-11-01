Tres accidentes de tráfico en León y Burgos dejan varias personas heridas en una madrugada tensa

Durante las últimas horas, tres accidentes de tráfico han dejado varias personas heridas en distintas carreteras de León y Burgos.

El primero de ellos se produjo a las 2:26 horas en la Avenida Libertad, en Villaquilambre, cuando dos turismos colisionaron a la altura del número 105.

Una mujer de 60 años resultó herida, presentando dolor torácico, y fue trasladada por Sacyl al Complejo Asistencial de León tras recibir atención en el lugar. Intervinieron la Policía Local de Villaquilambre, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios.

A las 5:16 horas, un turismo sufrió una salida de vía y posterior vuelco en el kilómetro 120 de la N-120, en Villalbilla de Burgos.

En el accidente resultaron heridas dos personas, dos varones de 21 y 25 años, que fueron atendidos por personal sanitario y trasladados al Centro de Asistencia Universitaria (C.A.U.) de Burgos. La Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl estuvieron presentes en la intervención.

Finalmente, a las 7:08 horas, se produjo otra salida de vía en el kilómetro 29 de la CL-621, en San Millán de los Caballeros.

Una mujer de 39 años quedó atrapada entre zarzales y fue rescatada por los Bomberos de la Diputación de León. Tras recibir atención médica en el lugar, fue trasladada al centro de salud de Valencia de Don Juan.