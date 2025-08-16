Los cinco heridos en los incendios de Zamora y León ingresados en el Río Hortega de Valladolid, en estado grave y crítico

Efectivos de la UME a las puertas de un hospital César Hornija / ICAL

Los incendios forestales que asolan Castilla y León desde hace más de una semana han dejado miles de hectáreas calcinadas, otros tantos vecinos desalojados de sus casas y también varios heridos, muchos de ellos de gravedad.

Cinco de ellos han sido ingresados en el Hospital Río Hortega de Valladolid a lo largo de los últimos días por quemaduras y, tal y como ha informado la Consejería de Sanidad, cuatro de ellos se encuentran en estado crítico y el restante, en estado grave, "sin cambios clínicos significativos" según el último parte emitido el pasado viernes.

El hombre de 36 años, que sufre el 50% de su superficie corporal quemada, continúa en estado crítico, al igual que la mujer de 56 años, con el 48% del cuerpo quemado, el hombre de 64 años que tiene el 35% de la superficie corporal quemada y el hombre de 80 años con el 15% de su cuerpo quemado.

Tampoco existe evolución en la mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo, la cual se encuentra en estado grave.

Por el contrario, y por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado que este permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.