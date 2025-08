Castilla y León acumula 22 personas fallecidas por ahogamiento en lo que va de año, de las cuales seis, se produjeron el pasado mes de julio, uno menos que el año pasado, según datos aportados a Ical por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (Fecless).

Este número de fallecidos provoca que la Comunidad sea la región del interior con mayor número de personas ahogadas, una circunstancia que “no varía respecto a otros años", y obedece, principalmente, a su extensión y a los espacios acuáticos y naturales no vigilados (ríos, pantanos, embalses).

“Estamos por debajo de Cantabria, el País Vasco y Murcia, que son zonas de playa pero que están vigiladas. En la región tenemos muchas zonas de baño sin vigilancia”, indicó el presidente de Fecless, Alberto Retuerto.

En este aspecto, recordó que Castilla y León cuenta con 32 zonas aptas y habilitadas para el baño, es decir, que la Junta permite hacerlo pero en las que no exige que haya socorristas, y precisó que es necesario que se habilite un acuerdo con otras entidades como los ayuntamientos para dotar a estas zonas de personal profesional de salvamento.

"En Zamora y en León hay zonas de baño habilitadas con socorristas porque si se quiere potenciar el turismo lo lógico es tener seguridad”, resaltó para asegurar que los embalses tienen aguas “excelentes” para el baño.

En lo que va de año 300 personas fallecieron por ahogamiento en España. De media, cada año fallecen unas 400 personas por ahogamiento en los espacios acuáticos de España.

La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad señaló que, de manera genérica, la mayoría de las personas que se ahogan lo hacen en espacios no vigilados como lagos, pantanos y ríos en los que no hay presencia de socorristas. Fallecen, apuntó, por “imprudencias, por no saber nadar” y normalmente son varones adultos de entre 55 y 80 años.

“En ocasiones quieren hacer lo que hacían hace 20 años porque conocen la zona de baño pero los ecosistemas cambian”, apostilló el presidente.

Desde la Federación trasladaron a los padres que es “primordial” que enseñen a nadar a sus hijos, una iniciativa necesaria para salvar su vida, e indicaron que debería ser obligatorio que todo el mundo conozca la posición de salvamento, cómo actuar si se ven atrapados por una corriente y, sobre todo, que deben mantener la calma.

El perfil de la persona muerta ahogada en España durante 2024 fue el de un hombre (81,5 por ciento), mayor de 55 años (46,7 por ciento), de nacionalidad española (85,6 por ciento), y que perdió la vida en una playa (51,8 por ciento).

En concreto, en 2024 la playa fue el escenario donde se registró un mayor número de muertes por ahogamiento, 244 del total de 471, es decir, un 51,8 por ciento del total, seguido de ríos, donde tuvieron lugar 85 (18,05 por ciento, cuatro puntos más que el año anterior) y piscinas 57 (12,1 por ciento), mientras que 85 se produjeron en otros espacios acuáticos.