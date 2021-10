Detienen a una pareja por agredir a un comerciante mientras le robaban en Salamanca

Funcionarios de Policía Nacional de Salamanca, han detenido a una pareja que agredió y amenazó a un trabajador de un establecimiento comercial ubicado en la calle Padre Ignacio Ellacuría, cuando éste los interceptó en la zona de cajas tratando de marcharse si abonar los productos que habían cogido.

El trabajador le pregunta si han cogido algún producto que no han abonado, manifestando éstos que no, a la vez que a la mujer se le cae de entre sus ropas un producto de higiene personal. Y en este momento les muestra una bolsa en la que había metido los productos que había cogido, y reconoce que no ha pagado ninguno de ellos.

Todo por 68,40 céntimos

El empleado y las dos personas pasan a una sala y una vez en ella, comienzan a amenazarlo y a agredirlo con la intención de marcharse. Cuando llegan los funcionarios policiales el empleado les indica lo ocurrido y se procede a la detención de ambas personas.

El valor total de los productos que había en la bolsa junto con los localizados en el interior de sus cazadoras y bolsos, todos ellos de higiene personal, asciende a sesenta y ocho euros con cuarenta y un céntimos de euros.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y tras instruirse las oportunas diligencias, éstas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.

