VÍDEO | Tres fallecidos tras ser atropellados por un camión en la provincia de Valladolid

Lunes negro en las carreteras de Valladolid. Tres personas han fallecido en la mañana de hoy tras ser atropelladas por un camión en el kilómetro 152,6 de la A-6, en la variante de Tordesillas y en dirección Salamanca, como ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez.

El suceso se ha producido las 7.00 horas cuando se inició el fuego en la góndola de un tráiler que transportaba un camión de bomberos de Melilla. El conductor del vehículo ha parado la marcha para acabar con las llamas y otros dos varones se han apeado de sus vehículos para ayudar a apagar el fuego a este primero. Cuando procedían a acabar con las llamas, un cuarto camión ha atropellado a los tres camiones provocándoles la muerte.

Los fallecidos son tres varones con iniciales P.A.S.S, A.N.A. y A.R.M.M, el primero de nacionalidad portuguesa y los otros dos españoles, de 35, 56 y 43 años, respectivamente.

Hasta el lugar de los hechos han acudido los Bomberos de Diputación, Guardia Civil de Tráfico y Sacyl con una UVI móvil, un soporte vital básico y un equipo médico de Tordesillas. Los servicios sanitarios no han podido hacer más que confirmar el fallecimiento de los tres conductores de los camiones, el incendiado, y los dos que acudieron a auxiliarle.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, se ha desplazó hasta el lugar para informar de que se había tomado declaración al conductor del camión, causante del atropello, y también de que se había procedido, pasadas las 10.30, a la retirada de los cadáveres.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha informado de que el conductor causante del atropello ha dado negativo en los test de alcohol y drogas mientras se siguen investigando las causas del trágico suceso.

FOTOGRAFÍAS: MIRIAM CHACÓN / ICAL

IMÁGENES: BOMBEROS DIPUTACIÓN



