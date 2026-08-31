Sacyl renueva la cúpula de Palencia, los hospitales de Valladolid y El Bierzo y prepara el relevo en Salamanca

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) ha acometido una importante reestructuración en la cúpula asistencial de la comunidad con la designación de cuatro gerentes para las áreas de salud de Palencia, Valladolid y El Bierzo, según ha hecho oficial este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) tras resolver las correspondientes convocatorias públicas.

En Palencia, Fernando Sánchez-Barranco Vallejo toma el relevo de José Jolín Garijo al frente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria.

Sánchez-Barranco, especialista en Medicina Interna y hasta ahora subdirector médico del Complejo Asistencial Universitario palentino, cuenta con una sólida trayectoria en la gestión y tutorización hospitalaria dentro del propio centro.

Por su parte, la sanidad vallisoletana renueva simultáneamente las direcciones de sus dos hospitales de referencia.

La doctora María Gloria Sánchez Antolín, especialista en Aparato Digestivo, jefa de la Unidad de Hepatología y expresidenta de la Comisión Nacional de la especialidad, asume la gerencia del Hospital Universitario Río Hortega en sustitución de Belén Cantón.

De forma paralela, el doctor Juan Manuel Gil González, con amplia experiencia en medicina de urgencias, gestión de sistemas de información y tras haber ocupado cargos autonómicos como director general de Salud Digital, pasa a dirigir el Hospital Clínico Universitario relevando a José Antonio Arranz.

La publicación en el Bocyl ratifica además en su puesto a Juan Ortiz de Saracho como máximo responsable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo, cargo que desempeñaba desde septiembre de 2024.

El doctor Ortiz de Saracho, neumólogo con más de 30 años de vinculación profesional a la comarca berciana y exdirector médico en León, dará continuidad a la gestión del área.

Finalmente, la Consejería de Sanidad formalizará en las próximas fechas el cese de María del Carmen Rodríguez Pajares en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, abriendo la convocatoria para su cobertura mientras la directora médica, María Díez Campelo, asume de forma transitoria las funciones del cargo.