Uno de cada seis niños tiene exceso de peso en Castilla y León, la segunda tasa más baja de España

Todo ello a pesar de que son de los que más tiempo pasan ante las pantallas

Castilla y León presenta la segunda menor tasa de exceso de peso entre los menores de España, con apenas uno de cada seis niños afectados por sobrepeso u obesidad, pese a situarse al mismo tiempo entre las autonomías donde más tiempo pasan los menores frente a las pantallas durante su tiempo libre. Los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 recogidos por Ical, arrojan que el 16,52 por ciento de los niños y adolescentes de entre dos y 17 años de Castilla y León presenta exceso de peso, casi siete puntos por debajo de la media nacional, que alcanza el 23,3 por ciento, y coloca a la Comunidad entre los territorios con mejores indicadores del país.

En concreto, el 11,4 por ciento de los menores castellanos y leoneses presenta sobrepeso y el 5,2 por ciento obesidad. Por el contrario, el 67,8 por ciento mantiene un peso considerado normal y otro 15,6 por ciento se encuentra por debajo de ese rango.

La situación contrasta con la de otras comunidades autónomas. Murcia encabeza la clasificación nacional de exceso de peso infantil con un 36,1 por ciento de menores con sobrepeso u obesidad, seguida por Baleares, con un 33,82 por ciento, y La Rioja, con un 32,16 por ciento. También superan ampliamente la media nacional Castilla-La Mancha, con un 28,9 por ciento; Andalucía, con un 26,2 por ciento, y Galicia, con otro 26 por ciento. En el extremo opuesto se sitúan Asturias, con un 16 por ciento de menores con exceso de peso y por delante de Castilla y León, a la que siguen Aragón y Madrid, con un 18 y un 18,4 por ciento.

Obesidad y sedentarismo en Castilla y León Fernando Sanchís ICAL

Con estos datos, Castilla y León se sitúa en el grupo de cabeza de las comunidades con mejores indicadores, muy alejada de la media nacional y a casi veinte puntos de la región con peores resultados, en un momento en el que la obesidad infantil se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública a escala mundial

No en vano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta desde hace años del incremento de esta enfermedad y recuerda que los menores con obesidad tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o determinados tipos de cáncer a lo largo de su vida. La OMS considera, además, que la infancia constituye una etapa decisiva para consolidar hábitos saludables y advierte de que la mayoría de los niños con obesidad mantendrán esa condición durante la edad adulta si no se interviene de forma precoz.

La paradoja

Pese a esta fotografía, Castilla y León es la segunda autonomía donde más tiempo pasan los menores frente a las pantallas. Según la encuesta, el 74,41 por ciento de los niños de entre uno y 14 años dedica al menos una hora diaria a dispositivos electrónicos durante los días laborables, de lunes a viernes. El porcentaje solo lo supera Extremadura, con un 79,96 por ciento, muy por encima de la media nacional, que alcanza el 61,49 por ciento.

La diferencia se mantiene durante los fines de semana. En Castilla y León, el 84,82 por ciento de los menores pasa una hora o más al día frente a una pantalla durante su tiempo libre, diez puntos por encima de la media española, situada en el 74,62 por ciento. De nuevo, solo Extremadura, con un 87,74 por ciento, presenta un porcentaje superior.

Estas cifras se traducen en que más de ocho de cada diez niños castellanos y leoneses utilizan móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas o televisión durante al menos una hora diaria los sábados y domingos, en un momento en el que numerosos estudios relacionan el sedentarismo con una mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad, en especial cuando se combina con hábitos alimentarios inadecuados, menor práctica de actividad física y peores rutinas de descanso.

Más allá de las pantallas

No obstante, los datos de Castilla y León ponen de manifiesto que la obesidad infantil responde a una realidad mucho más compleja, en la que intervienen múltiples factores. La alimentación, la actividad física, el entorno familiar, el nivel socioeconómico, los hábitos de sueño o incluso las características demográficas y territoriales pueden desempeñar un papel tan importante como el tiempo dedicado a los dispositivos electrónicos.

De hecho, otros indicadores incluidos en la misma encuesta conocida por Ical explican, en parte, esta aparente contradicción. Castilla y León figura entre las comunidades con mejores hábitos alimentarios del país y lidera el consumo diario de fruta fresca. En concreto, el 69,68 por ciento de la población consume fruta todos los días, casi 17 puntos más que la media nacional, que está en el 52,98 por ciento. Se trata del porcentaje más elevado de España y supera ampliamente a comunidades como la Comunidad Valenciana, donde apenas alcanza el 29,88 por ciento; Asturias, con un 40,68 por ciento, y Andalucía, con un 40,89 por ciento.