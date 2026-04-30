La huelga de médicos eleva un 7% los pacientes en lista de espera en CyL, con 87 días de media para intervenciones

Intervención en el Hospital del Bierzo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La sanidad pública de Castilla y León cierra el primer trimestre de 2026 con luces y sombras.

Ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una demora media estructural para intervenciones quirúrgicas de 87 días.

Según los datos del último balance de Sacyl, nueve de los hospitales de la red autonómica se sitúan por debajo de este promedio, a pesar de que el número total de pacientes en espera ha crecido.

En concreto, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural alcanza los 30.984 a 31 de marzo, frente a los 28.935 en el mismo periodo de 2025, lo que supone un 7% más.

Además, refleja los datos del impacto de las semanas de huelga del colectivo médico, en protesta por el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, una situación que ha condicionado la actividad programada en los centros, como asegura la Junta.

A pesar de este contexto, la Comunidad se mantiene en una buena posición dentro del Sistema Nacional de Salud.

Los últimos informes del Ministerio sitúan a Castilla y León como la segunda autonomía con menor tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica, con 10,57 casos por cada mil habitantes, una cifra muy alejada de la media nacional que supera los 17 puntos.

Según la Consejería de Sanidad, este liderazgo se refleja especialmente en la atención a los casos más graves, ya que el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1 (aquellos que requieren cirugía antes de 30 días) fueron operados dentro del plazo previsto, con una espera media de tan solo 9 días.

El análisis por áreas médicas revela importantes diferencias según la complejidad.

Mientras que especialidades como Dermatología u Oftalmología logran resolver sus procesos en 27 y 47 días respectivamente, otras como Traumatología y Cirugía Plástica superan los 110 días de demora.

De hecho, casi la mitad de los pacientes que aguardan una intervención se concentran en Traumatología y Cirugía General.

Por diagnósticos, las patologías más frecuentes que engrosan las listas son las cataratas, la hernia inguinal y la artrosis de rodilla, que juntas representan casi una tercera parte del total de la lista de espera de Sacyl.

En cuanto a la actividad fuera de los quirófanos, la espera media para una primera consulta externa hospitalaria es de 97 días, con cerca de 200.000 pacientes pendientes de cita.

Por su parte, las pruebas diagnósticas muestran tiempos de respuesta muy dispares según la tecnología requerida: mientras que una mamografía se resuelve en una media de 36 días, una ecografía puede demorarse hasta los 110 días.

Al igual que en el bloque quirúrgico, la Consejería de Sanidad señala que tanto las consultas como las pruebas diagnósticas se han visto afectadas por la conflictividad laboral mensual del personal médico, que sigue marcando el ritmo asistencial de los centros hospitalarios de la región.

Balance de huelga médica

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante la semana del 27 al 30 de abril ha finalizado con un total de 37.919 consultas canceladas.

De ellas, 24.115 corresponden a Atención Primaria y 13.804 a Atención Hospitalaria.

Además, se han suspendido 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad.