La huelga de médicos suspende 230 operaciones, 410 pruebas diagnósticas y más de 3.000 consultas externas en CyL

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco, ha tenido un seguimiento medio del 16%, según los datos de la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de la Comunidad y en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 20% en Atención Hospitalaria (935 profesionales en huelga) y del 9% en Atención Primaria (207).

Se han cancelado un total de 230 intervenciones quirúrgicas, 410 pruebas diagnósticas y 3.569 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.142 facultativos de los 7.063 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,5 %, 30 médicos en huelga; Burgos, 23 %, 212 en huelga; León, 23 %, 270; Palencia, 12,3 %, 53 médicos; Salamanca, 15,1 %, 214 facultativos; Segovia, 10,8 %, 46; Soria, 23,6 %, 52; Valladolid, 14 % %, 232 médicos; y Zamora, 7,5 %, 33 médicos en huelga.

Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de abril ha tenido un total de 5.415 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 350; Burgos, 728; León,1.387; El Bierzo, 168; Palencia, 168; Salamanca, 1.086; Segovia, 280; Soria, 378; Valladolid Este, 329; Valladolid Oeste, 190; y Zamora, 351.