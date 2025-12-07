Lucha contra la amenaza de la gripe: invitan a vacunarse a profesionales y ciudadanos para llegar al 75% de cobertura

El Consejo de Enfermería de Castilla y León (CECyL) desea hacer público un llamamiento a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía para aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe durante la campaña de este año y aproximar los resultados al objetivo del 75% recomendado por el Ministerio de Sanidad y por los organismos internacionales.

Los datos oficiales muestran que, a pesar de que Castilla y León se mantiene año tras año por encima de la media española, tanto en población general como, en los últimos ejercicios, entre el personal sanitario, las coberturas aún resultan insuficientes para garantizar la protección óptima frente a la gripe estacional.

Buenos resultados pero insuficientes

Según el Informe de evolución coberturas de vacunación, publicado por el Ministerio de Sanidad en la Campaña 2024, Castilla y León registró una cobertura de 67,47% en la población general, casi 9 puntos por encima del promedio estatal (58,47%).

Sin embargo, la cifra continúa por debajo del umbral recomendado para minimizar complicaciones graves y reducir ingresos hospitalarios. En cuanto al personal sanitario, la comunidad alcanzó una cobertura del 43,47%, de nuevo mejora la media de España (39,54%) y consolida un cambio positivo desde 2022.

No obstante, el Consejo de Enfermería de la región considera que se trata aún de un porcentaje insuficiente para el nivel de exposición y responsabilidad asistencial de estos profesionales.

Algunos estudios, recientemente dados a conocer reflejan que la cobertura nacional entre los sanitarios desciende desde hace cuatro años, lejos del pico alcanzado durante la pandemia (65,6% en 2020).

Un análisis publicado en European Respiratory Review, basado en 192 estudios y 6,5 millones de pacientes, confirma que la vacunación reduce a la mitad la mortalidad entre pacientes infectados y hasta por cuatro en grupos vulnerables.

Las enfermeras y enfermeros, clave

El Consejo recuerda que el protagonismo de las enfermeras es esencial no solo en la administración de la vacuna, sino en la educación sanitaria, la identificación de grupos vulnerables, la lucha contra la desinformación y la prescripción recomendable para quienes más riesgo tienen de sufrir complicaciones.

Los resultados mejoran cuando se refuerzan las campañas, se incrementa el seguimiento activo y se facilita el acceso a la vacunación en hospitales y en centros de salud.

El presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, subraya la importancia de redoblar el esfuerzo colectivo: "Nuestros datos muestran que Castilla y León es una comunidad comprometida con la vacunación, pero aún no alcanzamos los niveles necesarios para garantizar la protección óptima. Es fundamental que los profesionales demos el paso, porque somos un referente para la ciudadanía y porque trabajamos cada día con personas vulnerables, detalla Ruiz.

"La evidencia científica es contundente: la vacuna reduce los casos graves, las hospitalizaciones y la mortalidad. Por eso pedimos responsabilidad individual y compromiso profesional. La vacunación no solo protege a quien la recibe, protege a toda la comunidad", añade el presidente colegial de los profesionales de la Enfermería de Castilla y León.

Frente a una enfermedad potencialmente grave

El CECyL insta a los ciudadanos mayores de 60 años, personas con patologías crónicas, embarazadas, profesionales sanitarios y a todos los grupos recomendados a vacunarse cuanto antes, y recuerda que "la gripe es una enfermedad potencialmente grave y evitable en gran parte con una herramienta segura y eficaz y reitera su compromiso con la promoción de la salud pública, la mejora de las coberturas vacunales y el apoyo a las enfermeras, principales agentes de prevención en todas las etapas de la vida".