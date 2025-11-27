El Colegio de Podólogos de CyL avisa a los diabéticos de que no cuidar los callos puede acabar en amputación del pie

Asistentes al Congreso de Canarias con las camisetas. De izquierda a derecha, la vicepresidenta del Consejo, Rosario Correa, junto a la presidenta, Elena Carrascosa, y tres referentes en el ámbito del pie diabético: el profesor David G. Armstrong, defensor del modelo "toe&flow" de colaboración entre podólogos y cirujanos vasculares; la Dra. Almudena Cecilia Matilla, podóloga especialista del Hospital Ramón y Cajal; y el Dr. Lázaro, inspirador de la campaña.

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (COPCyL) se ha sumado en la recta final del 'mes de la diabetes' a la campaña 'Callus Zero, amputatio nulla', del latín, cuya una de las interpretaciones se traduce como "cero callos, ninguna amputación". La iniciativa pone el foco en la prevención del pie diabético.

La campaña ha sido impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podología (CGCOP) e incluye el diseño de unas camisetas que se dieron a conocer a los propios profesionales en el 54 Congreso Nacional de Podología que se celebró en octubre en Gran Canaria.

Las camisetas de la campaña muestran el eslogan 'Callus Zero, amputatio nulla'. También figura en ellas, emulando a los tebeos de Astérix, una imagen de un 'pie romano' acechado por una "aldea de irreductibles galos" armados con instrumentos cortantes con apariencia de bisturí.

En la espalda se ha incorporado un código QR que conduce directamente a la Guía de Protocolos de Pie Diabético publicada por el CGCOP, combinando así la visibilidad con la información veraz y científica.

En el Congreso Nacional estuvieron presentes el vicepresidente del COPCyL, Borja Altonaga, que impartió una ponencia sobre cómo abordar el pie diabético en la consulta de podología.

Altonaga ha querido animar a todos los profesionales del sector y otras especialidades sanitarias relacionadas con esta patología a que se descarguen la guía elaborada que, aunque se dirige a los propios profesionales, las personas con diabetes y sus familiares "pueden encontrar también en su última parte los signos de alerta así como recomendaciones generales y sobre el calzado".

Por otro lado, la secretaria del Colegio de Podólogos, Cristina Ortega, ha invitado a las personas con diabetes a "acudir periódicamente a un profesional de la podología y de manera urgente si tienen callos o durezas en los pies y a continuar un programa de revisiones rutinarias", ya que "prevenir hoy, puede evitar complicaciones mañana".

La campaña surgió a raíz del doctor José Luis Lázaro, una de las principales autoridades a nivel mundial en pie diabético y coautor de la Guía de Protocolos, editada para los colegios en 2011 y cuya vigencia se mantiene en la actualidad.

El profesional, durante sus conferencias, insiste habitualmente en que muchas úlceras neuropáticas tienen su origen en una simple callosidad mal tratada, por eso considera "fundamental" sensibilizar a los pacientes con diabetes sobre la necesidad de erradicar cualquier callo en sus pies.