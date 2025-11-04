El 56,3% de los técnicos superiores sanitarios en CyL secundan la huelga: Segovia, donde más profesionales paran

Un 56,39% de seguimiento. Eso es lo que ha tenido el paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los técnicos superiores sanitarios, en una convocatoria a nivel nacional, y según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las 11 áreas de salud de la Comunidad, en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media de 61,35% en Atención Hospitalaria (535 profesionales en huelga), del 8,79% en Atención Primaria (ocho en huelga) y del 57,14% en Hemoterapia, con cuatro TSS en huelga.

En concreto, han secundado la huelga un total de 547 técnicos sanitarios de los 970 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 58,49 %, 31 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga; Burgos, 65,32 %, 81 en huelga; León, 52,30 %, 91 en huelga; Palencia, 59,42 %, 41 TSS en huelga; Salamanca, 60,37 %, 99 profesionales en huelga; Segovia, 81,97 %, 50 en huelga; Soria, 37,78 %, 17 TSS; Valladolid 57,56 %,118 TSS en huelga; y Zamora, 25,33 %, 19 en huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.