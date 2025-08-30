Sanidad añade la detección de cinco nuevas enfermedades congénitas a la prueba del talón en recién nacidos

La Consejería de Sanidad aprobará la próxima semana el nuevo Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Congénitas, al que se incorporarán cinco nuevas patologías que se sumarán a las 15 ya existentes en la conocida como prueba del talón.

Así lo ha trasladado este sábado la Junta de Castilla y León, que con la incorporación de estas nuevas patologías busca reforzar la detección precoz de enfermedades raras y la mejora continua de los programas preventivos de salud pública para la población infantil.

Desde 1990, Castilla y León cuenta con este programa que ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de salud pública, garantizando además una atención equitativa. En estos últimos años, el listado de enfermedades prácticamente se ha duplicado, pasando de 12 patologías en 2022 a las 20 que se detectarán desde el 1 de septiembre de este año.

Las enfermedades que se incluyen en el programa, dentro de la cartera básica de servicios asistenciales en la Comunidad, son las siguientes:

Hipotiroidismo congénito; Fenilcetonuria; Fibrosis quística; Hiperplasia suprarrenal congénita; Anemia falciforme; Acidemia glutárica tipo I; Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD); Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD); Déficit de biotinidasa; Enfermedad de la orina con olor de jarabe de arce (MSUD); Homocistinuria; Acidemia isovalérica (IVA); Tirosinemia; Acidemia Metilmalónica; Acidemia Propiónica; Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica; Atrofia Muscular Espinal (AME); Inmunodeficiencia combinada grave (IDCG); Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga y Deficiencia Primaria de Carnitina (CUD).

El cribado neonatal se considera una herramienta fundamental a la hora de identificar enfermedades congénitas antes de la aparición de los síntomas. La detección en los primeros días de vida permite mejorar el pronóstico, evita la mortalidad prematura y previene las discapacidades psíquicas y físicas.

Durante el pasado año, en el laboratorio de Cribado Neonatal del Centro de Hemoterapia de Castilla y León se analizaron 14.869 muestras que incluyen las primeras que se toman a las 48-72 horas después del nacimiento y las nuevas que se solicitan por resultados dudosos, muestras insuficientes para el análisis o neonatos con bajo peso.

De ellas, han detectado precozmente 177 casos sospechosos, 90 de anemia falciforme, 33 de fibrosis quística, 14 de hipotiroidismo congénito y 10 de hiperplasia suprarrenal.