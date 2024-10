PSOE y UPL piden a la Junta que el servicio de televisión sea gratis en los hospitales públicos de la Comunidad

Noticias relacionadas La Junta licita nuevos equipos en tres áreas claves del Hospital del Bierzo

PSOE y UPL piden, a través de dos proposiciones no de ley, que los canales de televisión generalista sean un servicio gratuito para los enfermos ingresados en las habitaciones de los hospitales de Castilla y León.

Lo harán en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla uy León, prevista este jueves por la mañana, cuando se debatan y voten ambas iniciativas con similar contenido, que la televisión sea gratuita en la red de hospitales gestionados por Sacyl, según informa Ical.

En concreto, el Grupo Socialista recuerda, en su propuesta recogida por Ical, que solo cuatro de los 17 complejos hospitalarios públicos dependientes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León tienen televisión gratuita, mientras que en los otros 13 el servicio está privatizado.

Un paciente debe pagar diariamente entre 3,50 euros en el caso más barato (León) hasta 6,20 euros por día en Soria.

186 euros al mes

Esto supone que un paciente de Soria con una permanencia de un mes de ingreso se gasta en ver la televisión alrededor de 186 euros en un servicio que es gratuito para todos los españoles, detallan los socialistas.

Es preciso tener en cuenta que hay pacientes que por su dolencia no pueden salir fuera de su habitación para recargar las tarjetas, o no puede permitirse pagar cerca de 200 euros al mes en TV, alrededor de 6,20 euros por día, o no tienen acompañantes que puedan hacer esa recarga de tarjeta o simplemente no saben, concretan.

También, UPL refiere que en el Hospital El Bierzo se registran unos precios excesivamente altos.

“Un hecho, el del cobro del servicio de televisión en nuestros hospitales, que estaría penalizando a aquellos pacientes que poseen menos recursos económicos y que, por ello, renuncian a gozar del entretenimiento y los beneficios anímicos asociados al mismo por considerarlo una especie de lujo al que deben de renunciar por su situación económica”.