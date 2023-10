CSIF, CCOO y UGT exigen que todos los profesionales de Sacyl cobren el complemento por trabajar los sábados: "Están discriminando"

CSIF, CCOO y UGT se han manifestado este viernes frente a los hospitales de las nueve provincias para pedir alto y claro que se pague el nuevo complemento por los sábados trabajados en turno ordinario a todos los profesionales de Sacyl.

En Valladolid se manifestaban frente al Hospital Río Hortega para que “no discriminen” al resto de trabajadores que no sean enfermeras o TCAE, quienes recibirán este dinero a partir del próximo 1 de enero de 2023. Unas movilizaciones que continuarán cada viernes hasta lograr una solución.

En este sentido, el presidente del sector de Sanidad de CSIF, Enrique Vega, ha asegurado que hay otros colectivos "igualmente necesarios" para el funcionamiento de los hospitales como pueda ser el personal de mantenimiento, cocina, celadores, administrativos de urgencias o técnicos de rayos. Un colectivo que también "hace su turno ordinario" los sábados y se preguntan: "¿Por qué unos sí y otros no?".

Con este complemento, cuando sea turno rotativo las enfermeras cobrarán 19,69 euros y 13,79 los TCAE. En el caso de los días diurnos (que solo se trabaje de mañana o de tarde), las enfermeras cobrarán 18,17 euros y los TCAE 13,17 euros.

En mayo- junio ya comenzaron con estas movilizaciones y convocatorias de huelga dado que la Consejería de Sanidad "no negocia, toma decisiones de forma unilateral". Y, recientemente, el 10 de octubre también se manifestaban frente a Presidencia porque lo iban a llevar a la mesa de función pública para darle tramite como decreto. "Nos concentramos porque no negocian nada con nosotros y esto no es una forma de proceder", lamentan desde CSIF.

Critican que la gerencia regional utiliza la mesa sectorial de sanidad como un "tramite informativo" y no como un modelo de "negociación real". Lamentan que no entienden la "deriva" que lleva la gerencia porque "todo se saca por imposición" y "así no se puede trabajar".

Con el consejero de Sanidad no han podido hablar desde que tomó posesión del cargo. Y desde el sindicato independiente han pedido cinco reuniones con el consejero "y nada".

