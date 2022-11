Bronquiolitis en Castilla y León: Sacyl pide tranquilidad porque “no es algo nuevo”

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de Castilla y León ante el aumento de la incidencia de la bronquiolitis. En sus palabras, ha destacado que a día de hoy, no ha sido necesario implantar planes de contingencia en los hospitales de la Comunidad ya que no hay una repercusión asistencial “demasiado alta”, salvo en los servicios de Urgencias y Atención Primaria. “Hay una incidencia elevada pero no es algo nuevo”, ha recordado para mandar un mensaje tranquilizador y recordar que en pasadas épocas hubo pocos casos por la evolución de la pandemia del COVID.

En estos momentos la incidencia semanal de las bronquitis y bronquiolitis alcanza en Castilla y León una tasa de 983 casos por cada 100.000 habitantes entre los menores de cinco años. La información virológica muestra un 25 por ciento de muestras centinelas positivas a virus respiratorios sincitial, superando a los de la gripe (18,5 por ciento) y al SARS-CoV-2 (13 por ciento), y que consolida la tendencia creciente que se venía observando en las últimas semanas.

El consejero ha aprovechado su presencia en la I Jornada de Innovación en Salud en Castilla y León: 'Innovación en el ámbito hospitalario como palanca de generación de valor’, celebrada en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, para recordar que todos los centros hospitalarios cuentan con planes de contingencia para, si fuera necesario, transformar su actividad para dar servicio a los pacientes que requieran ingreso o cuidados intensivos. Por ejemplo, con el aumento de camas en Cuidados Intensivos, reforzando los médicos, o las Urgencias, y así atender un mayor incremento de casos de Pediatría.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Francisco Igea ha solicitado hoy la comparecencia urgente en las Cortes, a ser posible esta misma semana, del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Sigue los temas que te interesan